У Трампа заявили о цене окончания войны России против Украины

Сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, заявил 15 января во время слушаний в Сенате, что для того чтобы российско-украинская война закончилась, и Украина, и Россия должны пойти на уступки.

У Трампа хотят уступок России и Украины для окончания войны

Говоря о перспективе завершения войны, Рубио сказал, что "это будет нелегкое дело".

Важно оставаться реалистами: будут необходимы уступки и со стороны Российской Федерации, и со стороны украинцев… Важно, чтобы с обеих сторон был некоторый баланс. Марк Рубио Сенатор США

Рубио считает, что Украина не сможет выгнать российские войска со своей территории, утверждая, что силы Путина не способны захватить всю территорию Украины.

Россия ни в коем случае не сможет захватить всю Украину. Украинцы слишком смелые, они борются слишком сильно, страна слишком велика. Этого не произойдет. Но также нереалистично верить в то, что каким-то образом страна размером с Украину… сможет отбросить этих людей туда, где они находились накануне вторжения", — сказал Рубио, добавив, что он соглашается с мнением о том, что "у Украины заканчиваются не деньги, а украинцы".

По его словам, обе стороны имеют рычаги влияния, которые они могли бы использовать для усиления своих позиций на предстоящих мирных переговорах.

Он также заявил, что целью нелегитимного президента России Владимира Путина может быть "навязывание нейтралитета" Украине, восстановить силы и вернуться за 4-5 лет — а это "не то развитие событий, которое предпочло бы кто-либо из нас". Поделиться

Рубио раскритиковал действующую администрацию США за ее отношение к войне, в частности, что при Байдене у Соединенных Штатов не было четкой стратегии по войне.

Он подчеркнул, что следующая администрация США будет стремиться к "смелой дипломатии" с целью прекращения войны России в Украине.

Эта война должна закончиться… Это не будет легким делом, но это потребует смелой дипломатии, — подчеркнул Рубио.

Трамп загоняет Путина в тупик

Недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить войну России против Украины в течение следующих шести месяцев, однако, фактически это означает несколько другое.

Замысел нового главы Белого дома раскрыл управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. По его мнению, шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины растут с каждым днем.

Дело в том, что лидер республиканцев загоняет Путина в угол и де-факто дает ему полгода на исправление ситуации. По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена.