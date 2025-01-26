Выйдут ли США из НАТО из-за Трампа — заявление президента Финляндии
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Политика
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Выйдут ли США из НАТО из-за Трампа — заявление президента Финляндии

Стубб
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Источник:  Spiegel

По убеждению лидера Финляндии Александера Стубба, американский лидер Дональд Трамп действительно не планирует выводить Соединенные Штаты из состава Альянса.

Главные тезисы

  • Заявления лидера Финляндии относительно будущего НАТО оптимистичны и направлены на укрепление блока.
  • Стубб считает, что Украина может стать членом Альянса в течение ближайших четырех лет.
  • Трамп заявил, что США поддержат союзников по НАТО в случае начала войны против них.

США останутся в составе НАТО

По словам Стубба, он "не сомневается ни на секунду", что Штаты через 4 года, по истечении срока полномочий Дональда Трампа, останутся членом Альянса.

Президент Финляндии обратил внимание на то, что ни в одном другом альянсе США не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и свои интересы в Европе.

Поверьте, этот расчет срабатывает для США, независимо от того, насколько высоки взносы других стран-членов НАТО. Поэтому я оптимистично настроен, что через четыре года наш альянс будет еще сильнее.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Кроме того, Стубб озвучил прогноз, что к тому времени Украина также станет членом НАТО.

Никогда не знаешь, что будет — добавил финский лидер.

Что Трамп говорит о возможном выходе США из НАТО

Еще до возвращения в Белый дом лидер республиканцев утверждал, что Штаты "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством, пока европейские страны будут "играть честно".

НАТО должен относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовал бы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне журналист поинтересовался у американского лидера, придут ли Штаты под его руководством на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению.

Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных.

Кроме того, Трампа спросили, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", тот также ответил утвердительно.

Да. На 100 процентов, — подчеркнул он.

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