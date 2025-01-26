Выйдут ли США из НАТО из-за Трампа — заявление президента Финляндии

По убеждению лидера Финляндии Александера Стубба, американский лидер Дональд Трамп действительно не планирует выводить Соединенные Штаты из состава Альянса.
Главные тезисы
- Заявления лидера Финляндии относительно будущего НАТО оптимистичны и направлены на укрепление блока.
- Стубб считает, что Украина может стать членом Альянса в течение ближайших четырех лет.
- Трамп заявил, что США поддержат союзников по НАТО в случае начала войны против них.
США останутся в составе НАТО
По словам Стубба, он "не сомневается ни на секунду", что Штаты через 4 года, по истечении срока полномочий Дональда Трампа, останутся членом Альянса.
Президент Финляндии обратил внимание на то, что ни в одном другом альянсе США не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и свои интересы в Европе.
Кроме того, Стубб озвучил прогноз, что к тому времени Украина также станет членом НАТО.
Что Трамп говорит о возможном выходе США из НАТО
Еще до возвращения в Белый дом лидер республиканцев утверждал, что Штаты "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством, пока европейские страны будут "играть честно".
На этом фоне журналист поинтересовался у американского лидера, придут ли Штаты под его руководством на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению.
Кроме того, Трампа спросили, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", тот также ответил утвердительно.
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