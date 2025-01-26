Колумбия бросила вызов США из-за депортации мигрантов — как отреагировал Трамп

26 января стало известно, что власти Колумбии отказались принять два депортационных рейса с мигрантами из США. Это решение сразу прокомментировал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп решил ответить на решение Колумбии

По словам главы Белого дома, он введет ответные меры против Колумбии.

Дональд Трамп официально подтвердил, что речь идет о тарифах, санкциях и запрете на въезд.

Новый президент США пожаловался, что решение лидера Колумбии Густаво Петр поставили под угрозу национальную безопасность Штатов, и поручил своей администрации принять ответные меры.

Журналисты обращают внимание на то, что они включают в себя:

введение 25% тарифов на все поступающие в США товары, которые через неделю вырастут до 50%; запрет на въезд и аннулирование виз колумбийским чиновникам и их союзникам; тотальное введение чрезвычайных казначейских, банковских и финансовых санкций; ужесточение пограничных проверок граждан Колумбии.

Эти меры — только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они заставили прибыть в Соединенные Штаты! Дональд Трамп Президент США

Сразу несколько стран выступили против решения Трампа

Что важно понимать, отказ Колумбии принять самолеты — это уже второй случай, когда латиноамериканская страна отказывается принимать американские военные депортационные рейсы.

Как известно, недавно Мексика приняла аналогичное решение.

По словам лидера Колумбии Густава Петро, он осуждает практику депортаций, ведь де-факто к мигрантам относятся как к преступникам.

В публичном измерении Петр заявил, что Колумбия будет приветствовать депортированных мигрантов на родине гражданскими самолетами, отметив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением.