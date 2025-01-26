Колумбія кинула виклик США через депортацію мігрантів — як відреагував Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації

Колумбія кинула виклик США через депортацію мігрантів — як відреагував Трамп

Трамп
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Джерело:  Reuters

26 січня стало відомо, що влада Колумбії відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі США. Це рішення одразу прокоментував американський лідер Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Трамп вирішив ввести тарифи, санкції та заборону на в'їзд для Колумбії як реакцію на їхнє рішення.
  • Ці заходи є лише початком: планується введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій.

Трамп вирішив відповісти на рішення Колумбії

За словами очільника Білого дому, він введе заходи у відповідь проти Колумбії.

Дональд Трамп офіційно підтвердив, що йдеться про тарифи, санкції та заборону на в'їзд.

Новий президент США поскаржився, що рішення лідера Колумбії Густаво Петро поставили під загрозу національну безпеку Штатів, і доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Журналісти звертають увагу на те, що вони включають:

  1. введення 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%;

  2. заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам;

  3. тотальне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій;

  4. посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

Ці заходи — лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Одразу кілька країн виступили проти рішення Трампа

Що важливо розуміти, відмова Колумбії прийняти літаки — це вже другий випадок, коли латиноамериканська країна відмовляється приймати американські військові депортаційні рейси.

Як відомо, нещодавно Мексика ухвалила аналогічне рішення.

За словами лідера Колумбії Густава Петро, він засуджує практику депортацій, адже де-факто до мігрантів ставляться як до злочинців.

У публічному вимірі Петро заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, зазначивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

Ба більше, нещодавно МЗС Бразилії жорстко розкритикувало "принизливе поводження" з власними громадянами після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі.

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