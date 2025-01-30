Президент США Дональд Трамп доручив розширити на повну потужність Центр управління міграційними операціями на території військово-морської бази Гуантанамо, де знаходиться в'язниця для найгірших ворогів Америки.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп доручив розширити в'язницю у Гуантанамо для нелегальних мігрантів.
- Трамп заявив про необхідність припинення нелегального перетину кордону, ліквідацію злочинних картелів та відновлення суверенітету США.
- В'язниця у Гуантанамо була створена у 2002 році та зазнала критики через звинувачення у тортурах та негуманному поводженні з в'язнями.
- Трамп не розкрив деталей плану відправки мігрантів до Гуантанамо, але наголосив на важкості вибратись з цієї в'язниці.
Що відомо про відправку нелегальних мігрантів зі США до Гуантанамо
Представники Білого дому зазначають, що Трамп віддав наказ главі Мінборони та міністру внутрішньої безпеки щодо необхідності вжиття всіх заходів для розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо.
Окрім цього там зазначається, що метою розпорядження є припинення вторгнення мігрантів через кордон, ліквідація злочинних картелів та відновлення суверенітету США.
Президент США не розкрив деталей щодо реалізації цього плану, але зазначив, що такий крок "негайно подвоїть наші можливості".
Він також наголосив, що з Гуантанамо "важко вибратися".
Що відомо про військову в’язницю у Гуантанамо
Табір Гуантанамо — військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба. Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів, зокрема: табір Дельта, табір Ігуана та табір Екс-Рей.
Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. В'язниця, особливо табір Екс-Рей, зазнала жорсткої критики як у США, так і за кордоном через звинувачення у тортурах і негуманному поводженні з в'язнями.
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