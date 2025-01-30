Президент США Дональд Трамп доручив розширити на повну потужність Центр управління міграційними операціями на території військово-морської бази Гуантанамо, де знаходиться в'язниця для найгірших ворогів Америки.

Що відомо про відправку нелегальних мігрантів зі США до Гуантанамо

Представники Білого дому зазначають, що Трамп віддав наказ главі Мінборони та міністру внутрішньої безпеки щодо необхідності вжиття всіх заходів для розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо.

Цим я доручаю міністру оборони та міністру внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для розширення центру управління міграційними операціями на військово-морській станції Гуантанамо до повної потужності, щоб забезпечити додаткове місце для утримання під вартою іноземців — кримінальних злочинців, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, а також для задоволення супутніх потреб у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства, визначених міністерством оборони та міністерством внутрішньої безпеки, — зазначається в наказі Трампа. Поширити

Дональд Трамп

Окрім цього там зазначається, що метою розпорядження є припинення вторгнення мігрантів через кордон, ліквідація злочинних картелів та відновлення суверенітету США.

У нас є 30 тис місць у Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, які їх утримують, тому що ми не хочемо, щоб вони повернулися, тому ми збираємося відправити їх до Гуантанамо, — цитують заву Трампа журналісти The New York Times. Поширити

Президент США не розкрив деталей щодо реалізації цього плану, але зазначив, що такий крок "негайно подвоїть наші можливості".

Він також наголосив, що з Гуантанамо "важко вибратися".

Що відомо про військову в’язницю у Гуантанамо