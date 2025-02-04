Китай начал мстить США за пошлины со стороны Трампа

Официальный Пекин начал вводить пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Торговая война между США и Китаем набирает обороты

Что важно понимать, дополнительная 10% пошлина на все товары китайского производства, которые ввозят в Штаты, вступила в силу 3 февраля.

Новый президент США Дональд Трампа много раз жаловался, что КНР делает очень мало для блокирования потока нелегальных наркотиков в Штаты.

На этом фоне китайский Минфин официально заявил о введении пошлин в размере 15% на американский уголь и сжиженный природный газ (LNG), а также 10% на нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили.

Более того, официальный Пекин приказал начать антимонопольное расследование против Alphabet Inc. (Google).

Согласно данным журналистов, в китайский список "ненадежных компаний" добавили PVH Corp (владельца брендов, в том числе Calvin Klein) и американскую биотехнологическую компанию Illumina.