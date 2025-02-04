Китай начал мстить США за пошлины со стороны Трампа

Официальный Пекин начал вводить пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины со стороны американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Под удар КНР попали: американский уголь, LNG, нефть и другие товары.
- Пекин начал антимонопольное расследование против Alphabet Inc. (Google) и внес в список "ненадежных компаний" PVH Corp и Illumina.
- Китай вводит экспортный контроль на редкоземельные элементы и металлы.
Торговая война между США и Китаем набирает обороты
Что важно понимать, дополнительная 10% пошлина на все товары китайского производства, которые ввозят в Штаты, вступила в силу 3 февраля.
Новый президент США Дональд Трампа много раз жаловался, что КНР делает очень мало для блокирования потока нелегальных наркотиков в Штаты.
На этом фоне китайский Минфин официально заявил о введении пошлин в размере 15% на американский уголь и сжиженный природный газ (LNG), а также 10% на нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили.
Более того, официальный Пекин приказал начать антимонопольное расследование против Alphabet Inc. (Google).
Согласно данным журналистов, в китайский список "ненадежных компаний" добавили PVH Corp (владельца брендов, в том числе Calvin Klein) и американскую биотехнологическую компанию Illumina.
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