Китай начал мстить США за пошлины со стороны Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай начал мстить США за пошлины со стороны Трампа

Китай и США
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Официальный Пекин начал вводить пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Под удар КНР попали: американский уголь, LNG, нефть и другие товары.
  • Пекин начал антимонопольное расследование против Alphabet Inc. (Google) и внес в список "ненадежных компаний" PVH Corp и Illumina.
  • Китай вводит экспортный контроль на редкоземельные элементы и металлы.

Торговая война между США и Китаем набирает обороты

Что важно понимать, дополнительная 10% пошлина на все товары китайского производства, которые ввозят в Штаты, вступила в силу 3 февраля.

Новый президент США Дональд Трампа много раз жаловался, что КНР делает очень мало для блокирования потока нелегальных наркотиков в Штаты.

На этом фоне китайский Минфин официально заявил о введении пошлин в размере 15% на американский уголь и сжиженный природный газ (LNG), а также 10% на нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили.

Более того, официальный Пекин приказал начать антимонопольное расследование против Alphabet Inc. (Google).

Согласно данным журналистов, в китайский список "ненадежных компаний" добавили PVH Corp (владельца брендов, в том числе Calvin Klein) и американскую биотехнологическую компанию Illumina.

Отдельно Министерство коммерции и Таможенная администрация Китая объявили о введении экспортного контроля на некоторые редкоземельные элементы и металлы, имеющие ключевое значение для производства высокотехнологичных устройств и развития чистой энергетики.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США повысили пошлины на импорт товаров китайского производства
The White House
сша
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз возобновил пошлины на украинские яйца и сахар
Яйца и сахар
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая — Белый дом
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?