Це вражає. Євросоюз оцінив новий прорив України на тлі війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Це вражає. Євросоюз оцінив новий прорив України на тлі війни

ЗСУ
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не приховує, що максимально вражена тими результатами, які демонструє оборона промисловість України навіть під час війни з Росією.

Головні тези:

  • Європейський союз визнав нові досягнення України та закликав почати зміцнення власної оборонної промисловості.
  • Співробітництво з Україною у галузі оборони та інновацій може бути корисним для ЄС.

ЄС оцінив нові досягнення України

На тлі загроз, що постійно виникають на міжнародній арені, Урсула фон дер Ляєн закликала Європу негайно почати зміцнювати власну оборонну промисловість.

За її словами, одним з елементів таких зусиль має бути обмін досвідом з українською промисловістю, яка є зразком блискавично зростання та високої ефективності.

Один з елементів, який ми обговорили — це прискорення інновацій, включаючи співробітництво з Україною та її оборонною промисловістю. Це дуже вражає  — бачити, як швидко була побудована українська промисловість, наприклад, у виробництві дронів — більш дешево, більш швидко, орієнтована на більш "розумні" дрони. Наша оборонна промисловість може навчитися багато в української оборонної промисловості.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії

Окрім того, вона закликала не ігнорувати загрози, які виникають наразі — йдеться не лише про країна-агресорку Росію, а й про кібератаки інших держав.

Як зазначила фон дер Ляєн, до цього важливо підготуватися, поки ще є час.

Ми маємо бути сильними в обороні. Європа потребує сплеску в обороні, і для цього наша промислова база має бути зміцнена.

Що важливо розуміти, у 2024 році Україна піднялася 20-те місце у рейтингу 71 країн-найбільших виробників сталі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ почали використовувати нову 1000-фунтову авіабомбу — відео
Су-27
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ми готові. ЄС жорстко відреагував на нові погрози Трампа
Урсула фон дер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?