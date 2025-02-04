Це вражає. Євросоюз оцінив новий прорив України на тлі війни

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не приховує, що максимально вражена тими результатами, які демонструє оборона промисловість України навіть під час війни з Росією.
Головні тези:
- Європейський союз визнав нові досягнення України та закликав почати зміцнення власної оборонної промисловості.
- Співробітництво з Україною у галузі оборони та інновацій може бути корисним для ЄС.
ЄС оцінив нові досягнення України
На тлі загроз, що постійно виникають на міжнародній арені, Урсула фон дер Ляєн закликала Європу негайно почати зміцнювати власну оборонну промисловість.
За її словами, одним з елементів таких зусиль має бути обмін досвідом з українською промисловістю, яка є зразком блискавично зростання та високої ефективності.
Окрім того, вона закликала не ігнорувати загрози, які виникають наразі — йдеться не лише про країна-агресорку Росію, а й про кібератаки інших держав.
Як зазначила фон дер Ляєн, до цього важливо підготуватися, поки ще є час.
Що важливо розуміти, у 2024 році Україна піднялася 20-те місце у рейтингу 71 країн-найбільших виробників сталі.
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