Україна атакувала одразу 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників на фронті. Так, протягом 6 лютого Сили оборони України успішно знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи ворога.

Втрати армії РФ станом на 7 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 846 650 (+1 340) осіб,

танків — 9 975 (+10) од,

бойових броньованих машин — 20 755 (+18) од,

артилерійських систем — 22 785 (+32) од,

засобів ППО — 1 056 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 301 (+116) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 36 307 (+96) од,

спеціальної техніки — 3 738 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 6 лютого на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 138 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, для атак були використані 2829 дронів-камікадзе. Ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню.