Ми підемо на це. Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Путіним
Категорія
Політика
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Ми підемо на це. Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Путіним

Зеленський
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Джерело:  online.ua

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він погодиться розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний можливий варіант завершити війну та повернути мир в Україну.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом.
  • Український лідер попередив, що ніколи не погодиться на порушення Конституції та визнання окупованих територій російськими.

Зеленський не заперечує можливість переговорів з Путіним

Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей — звісно ми підемо на це.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави не приховує, що його особисте ставлення до нелегітимного президента Росії у цьому випадку не має значення.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом.

І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом, — зазначив президент.

За словами українського лідера, станом на сьогодні у країни немає сил та можливостей повернути всі окуповані Росією території.

Володимир Зеленський додав, що не можна “втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати".

Попри це, Україна не може "порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні".

Окрім того, у жодному разі не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.

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