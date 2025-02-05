Ми підемо на це. Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він погодиться розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний можливий варіант завершити війну та повернути мир в Україну.

Зеленський не заперечує можливість переговорів з Путіним

Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей — звісно ми підемо на це. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави не приховує, що його особисте ставлення до нелегітимного президента Росії у цьому випадку не має значення.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом.

І, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом, — зазначив президент. Поширити

За словами українського лідера, станом на сьогодні у країни немає сил та можливостей повернути всі окуповані Росією території.

Володимир Зеленський додав, що не можна “втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати".

Попри це, Україна не може "порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні".