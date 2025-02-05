Ми підемо на це. Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він погодиться розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний можливий варіант завершити війну та повернути мир в Україну.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом.
- Український лідер попередив, що ніколи не погодиться на порушення Конституції та визнання окупованих територій російськими.
Зеленський не заперечує можливість переговорів з Путіним
Глава держави не приховує, що його особисте ставлення до нелегітимного президента Росії у цьому випадку не має значення.
Володимир Зеленський наголосив, що вважає Путіна ворогом.
За словами українського лідера, станом на сьогодні у країни немає сил та можливостей повернути всі окуповані Росією території.
Володимир Зеленський додав, що не можна “втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати".
Попри це, Україна не може "порушити присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні".
Окрім того, у жодному разі не можна порушувати Конституцію та визнавати окуповані території російськими.
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