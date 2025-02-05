Мы пойдем на это. Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Путиным

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он согласится начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственным возможным вариантом завершить войну и вернуть мир в Украину.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что считает Путина врагом.
- Украинский лидер предупредил, что никогда не согласится на нарушение Конституции и признание оккупированных территорий российскими.
Зеленский не отрицает возможность переговоров с Путиным
Глава государства не скрывает, что его личное отношение к нелегитимному президенту России в этом случае не имеет значения.
Владимир Зеленский подчеркнул, что считает Путина врагом.
По словам украинского лидера, сейчас у страны нет сил и возможностей вернуть все оккупированные Россией территории.
Владимир Зеленский добавил, что нельзя "терять миллионы людей ради результата, который может и не наступить".
Несмотря на это, Украина не может "нарушить присягу, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны в этой войне".
Кроме того, ни в коем случае нельзя нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими.
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