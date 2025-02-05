Мы пойдем на это. Зеленский назвал единственное условие для переговоров с Путиным

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он согласится начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственным возможным вариантом завершить войну и вернуть мир в Украину.

Зеленский не отрицает возможность переговоров с Путиным

Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей — конечно, мы пойдем на это. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства не скрывает, что его личное отношение к нелегитимному президенту России в этом случае не имеет значения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что считает Путина врагом.

И, если честно, думаю, что и он меня считает врагом, — отметил президент. Поделиться

По словам украинского лидера, сейчас у страны нет сил и возможностей вернуть все оккупированные Россией территории.

Владимир Зеленский добавил, что нельзя "терять миллионы людей ради результата, который может и не наступить".

Несмотря на это, Украина не может "нарушить присягу, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны в этой войне".