Американский лидер Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию остановить захватническую войну против Украины. С таким предупреждением выступил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Трамп готов нанести мощный санкционный удар по РФ

Кит Келлог обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день санкции против России по степени "болезненности экономического давления" находятся примерно на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале.

По словам спецпредставителя Дональда Трампа, сами американские санкции — к примеру, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России — формально вдвое выше, однако их все равно можно существенно усилить.

Действительно, можно усилить санкции — особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти — ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-нибудь сделать. И если кто-то понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал (в решении других внешних проблем — NYP). Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

Келлог также официально подтвердил, что недавно глава Белого дома собрал в Овальном кабинете "всю подтвержденную команду" советников и членов кабинета.