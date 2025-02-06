Окончание войны России против Украины — представят ли мирный план Трампа в Мюнхене
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Окончание войны России против Украины — представят ли мирный план Трампа в Мюнхене

Трамп
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Источник:  Суспільне

Спецпредставитель американского президента по Украине и РФ Кит Келлог опроверг информацию, что он презентует план США об окончании войны на конференции в Мюнхене. По его словам, это должен сделать только Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп может представить мирный план для Украины на конференции в Мюнхене, отменив утверждения спецпредставителя Кита Келлога.
  • Возможные элементы плана включают заморозку военных действий и предоставление гарантий безопасности для Украины, удерживая оккупированные территории в неопределенном статусе.
  • Кит Келлог поддерживает президента в общении с европейскими лидерами по урегулированию ситуации в Украине.
  • Конференция в Мюнхене стала местом для возможного обсуждения стратегии прекращения военного конфликта и разрешения ситуации с Россией.

Келлог не представит мирный план Трампа в Мюнхене

Об этом Кэллог сказал в интервью Newsmax.

Мы едем на Мюнхенскую конференцию безопасности. Одно из медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, подобных планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем вовлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине и РФ

Также спецпредставитель Трампа добавил: Штаты будут разговаривать с европейскими лидерами, содержание которых будет передано президенту США.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Кит Келлог озвучит союзникам план американского президента по прекращению войны в Украине во время конференции в Мюнхене, которая запланирована на 14-16 февраля.

Собеседники издания отказались говорить о том, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения и в каком формате они состоятся.

Сообщается, что среди возможных элементов плана — заморозка войны и оставление оккупированных Россией территорий в неопределенном статусе и одновременно предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы сделать невозможным новое нападение со стороны Москвы.

Ранее Кит Келлог заявил о своем участии в конференции безопасности в Мюнхене 14-16 февраля.

Рад анонсировать свое участие в Мюнхенской конференции безопасности-2025. Как специальный представитель президента США по России и Украине я с нетерпением жду возможности рассказать о цели Дональда Трампа покончить с кровопролитной и дорогой войной в Украине.

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