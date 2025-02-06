Окончание войны России против Украины — представят ли мирный план Трампа в Мюнхене

Спецпредставитель американского президента по Украине и РФ Кит Келлог опроверг информацию, что он презентует план США об окончании войны на конференции в Мюнхене. По его словам, это должен сделать только Дональд Трамп.

Келлог не представит мирный план Трампа в Мюнхене

Об этом Кэллог сказал в интервью Newsmax.

Мы едем на Мюнхенскую конференцию безопасности. Одно из медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, подобных планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем вовлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. Кот Келлог Спецпредставитель президента США по Украине и РФ

Также спецпредставитель Трампа добавил: Штаты будут разговаривать с европейскими лидерами, содержание которых будет передано президенту США.

President Trump's Special Envoy for Ukraine and Russia Gen. Keith Kellogg joined "Rob Schmitt Tonight" to describe next steps in the administration's plan to end the Russia-Ukraine war.



"The only guy that can do that in the world, and bring this to a conclusion, is Donald J.… pic.twitter.com/7EkUzN9ySe — NEWSMAX (@NEWSMAX) February 6, 2025

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Кит Келлог озвучит союзникам план американского президента по прекращению войны в Украине во время конференции в Мюнхене, которая запланирована на 14-16 февраля.

Собеседники издания отказались говорить о том, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения и в каком формате они состоятся.

Сообщается, что среди возможных элементов плана — заморозка войны и оставление оккупированных Россией территорий в неопределенном статусе и одновременно предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы сделать невозможным новое нападение со стороны Москвы.

Ранее Кит Келлог заявил о своем участии в конференции безопасности в Мюнхене 14-16 февраля.