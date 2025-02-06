Закінчення війни Росії проти України — чи представлять мирний план Трампа у Мюнхені
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Політика
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Закінчення війни Росії проти України — чи представлять мирний план Трампа у Мюнхені

Трамп
Джерело:  Суспільне

Спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог спростував інформацію, що він презентує план США про закінчення війни на безпековій конференції у Мюнхені. За його словами, це має зробити тільки Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Спецпредставник президента США заявив, що мирний план для України може представити тільки сам Дональд Трамп.
  • Є можливість замороження війни та надання гарантій безпеки для України у плані Трампа.
  • Роль Кіта Келлога полягає у підтримці президента у спілкуванні з європейськими лідерами щодо урегулювання ситуації в Україні.
  • Конференція у Мюнхені стала місцем можливого оголошення стратегії припинення війни та вирішення конфлікту з Росією.

Келлог не представить мирний план Трампа у Мюнхені

Про це Келлог сказав в інтервʼю Newsmax.

Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" — це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань України та РФ

Також спецпредставник Трампа додав: Штати матимуть розмови з європейськими лідерами, зміст яких буде переданий президентові США.

Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Кіт Келлог озвучить союзникам план американського президента щодо припинення війни в Україні під час безпекової конференції в Мюнхені, яка запланована на 14-16 лютого.

Співрозмовники видання відмовилися говорити про те, наскільки детальними, на їхню думку, будуть обговорення, і в якому форматі вони відбудуться.

Повідомляється, що серед можливих елементів плану — замороження війни та залишення окупованих Росією територій у невизначеному статусі та водночас надання Україні гарантій безпеки, щоб унеможливити новий напад з боку Москви.

Раніше Кіт Келлог заявив про свою участь у безпековій конференції в Мюнхені 14-16 лютого.

Радий анонсувати свою участь у Мюнхенській конференції безпеки-2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України я з нетерпінням чекаю нагоди розповісти про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні.

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