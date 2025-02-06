Закінчення війни Росії проти України — чи представлять мирний план Трампа у Мюнхені

Спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог спростував інформацію, що він презентує план США про закінчення війни на безпековій конференції у Мюнхені. За його словами, це має зробити тільки Дональд Трамп.

Келлог не представить мирний план Трампа у Мюнхені

Про це Келлог сказав в інтервʼю Newsmax.

Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" — це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. Кіт Келлог Спецпредставник президента США з питань України та РФ

Також спецпредставник Трампа додав: Штати матимуть розмови з європейськими лідерами, зміст яких буде переданий президентові США.

President Trump's Special Envoy for Ukraine and Russia Gen. Keith Kellogg joined "Rob Schmitt Tonight" to describe next steps in the administration's plan to end the Russia-Ukraine war.



"The only guy that can do that in the world, and bring this to a conclusion, is Donald J.… pic.twitter.com/7EkUzN9ySe — NEWSMAX (@NEWSMAX) February 6, 2025

Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Кіт Келлог озвучить союзникам план американського президента щодо припинення війни в Україні під час безпекової конференції в Мюнхені, яка запланована на 14-16 лютого.

Співрозмовники видання відмовилися говорити про те, наскільки детальними, на їхню думку, будуть обговорення, і в якому форматі вони відбудуться.

Повідомляється, що серед можливих елементів плану — замороження війни та залишення окупованих Росією територій у невизначеному статусі та водночас надання Україні гарантій безпеки, щоб унеможливити новий напад з боку Москви.

Раніше Кіт Келлог заявив про свою участь у безпековій конференції в Мюнхені 14-16 лютого.