Келлог розкриє план Трампа щодо завершення війни — відома дата

План американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України буде представлений під час конференції безпеки в Мюнхені — вона відбуватиметься з 14 до 16 лютого.
Головні тези:
- План Трампа щодо завершення війни Росії проти України буде оголошений незабаром.
- Ключову роль у завершенні війни відіграють дипломатія та економіка.
Команда Трампа готова розкрити свій план
Про це повідомив спецпредставник Дональда Трампа у питання України та Росії Кіт Келлог.
За словами Кіта Келлога, він має намір зустрітися з тими союзниками США, які "готові з ними працювати".
До слова, нещодавно Келлог провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом, під час якої вони зосередилися на питання закінчення війни Росії проти України.
Американський лідер переконаний, що війна не завершиться лише подіями на полі бою. Очільник Білого дому вважає, що головну роль у цьому процесі відіграє дипломатія та економіка.
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