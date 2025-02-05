Великі проблеми. У Путіна відреагували на заяву Зеленського щодо переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка Росія відкрита до переговорів з українським лідером Володимиром Зеленський, хоча й не визнає його нелегітимним президентом України.
Головні тези:
- Заява Зеленського про готовність до мирних переговорів з Путіним підштовхнула Москву до різкої зміни позиції.
- Пєсков повідомив про відновлення контактів між командами Путіна та Трампа.
У Кремлі змінили позицію щодо проведення мирних перемовин
4 лютого глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, що він згодиться провести мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний можливий варіант для повернення миру в Україну.
Після цього прессекретар російського диктатора заявив, що Москва відкрита до переговорів з українським лідером.
Окрім того, Дмитро Пєсков цинічно збрехав, що у Зеленського є “великі проблеми” з легітимністю.
Що важливо розуміти, ще нещодавно Володимир Путін заявляв, що вигадані ним же “проблеми з легітимністю” Зеленського є перепоною для проведення мирних перемовин, тому війна буле тривати.
Також речник Кремля заявив, що між командами Путіна та Трампа відновлені певні контакти, проте подробиці розкривати не захотів.
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