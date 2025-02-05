Великі проблеми. У Путіна відреагували на заяву Зеленського щодо переговорів
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Політика
Дата публікації

Великі проблеми. У Путіна відреагували на заяву Зеленського щодо переговорів

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка Росія відкрита до переговорів з українським лідером Володимиром Зеленський, хоча й не визнає його нелегітимним президентом України.

Головні тези:

  • Заява Зеленського про готовність до мирних переговорів з Путіним підштовхнула Москву до різкої зміни позиції.
  • Пєсков повідомив про відновлення контактів між командами Путіна та Трампа.

У Кремлі змінили позицію щодо проведення мирних перемовин

4 лютого глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, що він згодиться провести мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний можливий варіант для повернення миру в Україну.

Після цього прессекретар російського диктатора заявив, що Москва відкрита до переговорів з українським лідером.

Окрім того, Дмитро Пєсков цинічно збрехав, що у Зеленського є “великі проблеми” з легітимністю.

Що важливо розуміти, ще нещодавно Володимир Путін заявляв, що вигадані ним же “проблеми з легітимністю” Зеленського є перепоною для проведення мирних перемовин, тому війна буле тривати.

Фото: скриншот

Також речник Кремля заявив, що між командами Путіна та Трампа відновлені певні контакти, проте подробиці розкривати не захотів.

Я тут можу сказати таке: контакти по лінії окремих відомств, дійсно, є. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Якихось інших деталей сказати не можу.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

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