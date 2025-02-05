Медведчук висував Зеленському цинічну вимогу щодо завершення війни

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що проросійський політик та кум диктатора Володимира Путіна — Віктор Медведчук — вимагав від нього віддати всю Україну Росії, щоб зупинити війну. Фактично це був ультиматум з боку самого Путіна, який передав обвинувачений у держзраді екснардеп.
Головні тези:
- Медведчук та його соратники постійно посилювали залежність України від російського газу та нафти, заробляючи на цьому шалені кошти.
- Путін хотів, щоб "президентом" України став саме Медведчук, однак Зеленський відмовився від капітуляції країни на вимогу РФ.
Путін і Медведчук намагалися схилити Україну до капітуляції
Володимир Зеленський нагадав, що саме Віктор Медведчук раніше очолював партію ОПЗЖ, яка було другою після президентської політичної сили “Слуга народу” у Верховній Раді.
Однак, що важливо розуміти, фактично ОПЗЖ керував російський диктатор Володимир Путін — свій вплив на українську політику він здійснював через Медведчука.
Глава держави нагадав, що саме кум Путіна та його поплічники дуже багато років робили все можливе, щоб Україна ставала енергетично залежною від російського газу і нафти.
Ба більше, Медведчук і його соратники завжди встигали на цьому заробляти шалені кошти.
Як зазначив глава держави, попри усі погрози та ультиматуми, Україна змогла захистити свою незалежність.
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