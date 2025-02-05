Медведчук висував Зеленському цинічну вимогу щодо завершення війни

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що проросійський політик та кум диктатора Володимира Путіна — Віктор Медведчук — вимагав від нього віддати всю Україну Росії, щоб зупинити війну. Фактично це був ультиматум з боку самого Путіна, який передав обвинувачений у держзраді екснардеп.

Путін і Медведчук намагалися схилити Україну до капітуляції

Володимир Зеленський нагадав, що саме Віктор Медведчук раніше очолював партію ОПЗЖ, яка було другою після президентської політичної сили “Слуга народу” у Верховній Раді.

Однак, що важливо розуміти, фактично ОПЗЖ керував російський диктатор Володимир Путін — свій вплив на українську політику він здійснював через Медведчука.

Медведчук є кумом Путіна. Вони рідня між собою. Медведчук завжди був проти України, нашої незалежності, проти Європейського Союзу, проти Європи, безумовно, проти НАТО, проти всього цього. І всі російські наративи, які йшли від Путіна, йшли через Медведчука. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави нагадав, що саме кум Путіна та його поплічники дуже багато років робили все можливе, щоб Україна ставала енергетично залежною від російського газу і нафти.

Ба більше, Медведчук і його соратники завжди встигали на цьому заробляти шалені кошти.

Коли почалась війна, Путін свій ультиматум давав через цю партію нам всім, і мені, безумовно, і всім. І коли почалась війна, Медведчук і його колеги вимагали, щоб Україну віддали ми Путіну. І це був їх план — поставити Медведчука керувати Україною. Щоб це було те саме, що в Білорусі. Те саме, що в Чечні, те саме, що всюди, куди вони приходять. Щоб ми побігли, щоб я поїхав, щоб я побіг за кордон, в іншу країну тощо. Поширити