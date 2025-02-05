Зеленський заявив про загибель понад 45 тисяч українських військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про загибель понад 45 тисяч українських військових

Зеленський заявив про загибель понад 45 тисяч українських військових
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Згідно з останніми даними, також йдеться про 390 тисяч випадків поранень.

Головні тези:

  • Лідер України наголосив на важливості усвідомлення точної кількості втрат під час війни для країни та всіх громадян.
  • Зеленський також розкрив масштаби втрат армії РФ.

Зеленський розкрив реальні масштаби втрат України та РФ

Як зазначив український лідер, для нього та всієї країни вкрай важливо знати точну кількість втрат під час війни.

45 100 людей загинули і близько 390 тис випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави розкрив реальні масштаби втрат армії РФ.

Згідно з його даними, йдеться про близько 350 тисяч вбитих російських загарбників. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.

Далі вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення 1:2, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності.

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