Зеленський заявив про загибель понад 45 тисяч українських військових

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Згідно з останніми даними, також йдеться про 390 тисяч випадків поранень.

Зеленський розкрив реальні масштаби втрат України та РФ

Як зазначив український лідер, для нього та всієї країни вкрай важливо знати точну кількість втрат під час війни.

45 100 людей загинули і близько 390 тис випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави розкрив реальні масштаби втрат армії РФ.

Згідно з його даними, йдеться про близько 350 тисяч вбитих російських загарбників. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.