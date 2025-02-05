Зеленський заявив про загибель понад 45 тисяч українських військових

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Згідно з останніми даними, також йдеться про 390 тисяч випадків поранень.
Головні тези:
- Лідер України наголосив на важливості усвідомлення точної кількості втрат під час війни для країни та всіх громадян.
- Зеленський також розкрив масштаби втрат армії РФ.
Зеленський розкрив реальні масштаби втрат України та РФ
Як зазначив український лідер, для нього та всієї країни вкрай важливо знати точну кількість втрат під час війни.
Окрім того, глава держави розкрив реальні масштаби втрат армії РФ.
Згідно з його даними, йдеться про близько 350 тисяч вбитих російських загарбників. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-