Українські воїни вразили 6 районів скупчення армії РФ

Станом на 4-5 лютого ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Загалом відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше — на Покровському напрямку.
Головні тези:
- 4 лютого ворожі ракети та авіаційні удари були спрямовані на позиції українських підрозділів та населені пункти.
- ЗСУ знищили багато російської техніки та станцію РЕБ.
- Протягом минулої доби ворог здійснив понад 5300 обстрілів.
Втрати армії РФ станом на 5 лютого 2025 року
особового складу — близько 844070 (+1140) осіб
танків — 9947 (+9) од,
бойових броньованих машин — 20721 (+12) од,
артилерійських систем — 22707 (+52) од,
РСЗВ — 1269 (+0) од,
засоби ППО — 1053 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24102 (+99),
крилаті ракети — 3054 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 36078 (+157) од,
спеціальна техніка — 3735 (+2)
4 лютого армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучила дві ракети та скинула 124 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад 5300 обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.
Протягом минулої доби українські ракетні війська та артилерія успішно уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ армії РФ.
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