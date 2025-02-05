Українські воїни вразили 6 районів скупчення армії РФ

Станом на 4-5 лютого ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Загалом відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше — на Покровському напрямку.

Втрати армії РФ станом на 5 лютого 2025 року

особового складу — близько 844070 (+1140) осіб

танків — 9947 (+9) од,

бойових броньованих машин — 20721 (+12) од,

артилерійських систем — 22707 (+52) од,

РСЗВ — 1269 (+0) од,

засоби ППО — 1053 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24102 (+99),

крилаті ракети — 3054 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 36078 (+157) од,

спеціальна техніка — 3735 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

4 лютого армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучила дві ракети та скинула 124 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 5300 обстрілів, з них 81 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Салтине, Козача Лопань, Костянтинівка, Костянтинопіль, Вільне Поле, Бурлацьке, Андріївка, Удачне, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Херсон. Поширити

Протягом минулої доби українські ракетні війська та артилерія успішно уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ армії РФ.