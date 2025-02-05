Солдати РФ атакували Херсон і поранили цивільних

5 лютого російські загарбники атакували Херсон дроном, що призвело до поранення щонайменше чотирьох мешканців міста.
Головні тези:
- Очільник Херсонської міської військової адміністрації розповів про обставини нападу та поранення жителів міста.
- Усі містяни, які потрапили під атаку дрона, наразі знаходяться у лікарні.
Росіяни знову тероризують Херсон
Про ситуацію в області та місті розповів очільник Херсонської місткої військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, двоє херсонців близько 5:30 потрапили під удар російського дрона.
Він також додав, що обох постраждалих шпиталізували.
Окрім того, згодом стало відомо, що внаслідок цього скиду вибухівки з російського дрона постраждав ще двоє мешканців Херсона.
36-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями та переломами. 47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення — він також у лікарні.
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