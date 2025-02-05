Солдати РФ атакували Херсон і поранили цивільних

5 лютого російські загарбники атакували Херсон дроном, що призвело до поранення щонайменше чотирьох мешканців міста.

Росіяни знову тероризують Херсон

Про ситуацію в області та місті розповів очільник Херсонської місткої військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, двоє херсонців близько 5:30 потрапили під удар російського дрона.

Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки, — пише Мрочко. Поширити

Він також додав, що обох постраждалих шпиталізували.

Окрім того, згодом стало відомо, що внаслідок цього скиду вибухівки з російського дрона постраждав ще двоє мешканців Херсона.

36-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями та переломами. 47-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення — він також у лікарні.