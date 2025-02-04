Атака РФ на Ізюм: серед загиблих вагітна дівчина, 55 людей постраждали

4 лютого російські загарбники завдали удару по адміністративній будівлі в Ізюмі Харківської області. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше п’ятеро мирних жителів, серед яких —
вагітна 19-річна дівчина.
Головні тези:
- Наслідки нового удару РФ: пошкодження 170 квартир, 55 постраждалих, 24 госпіталізовані, троє у важкому стані.
- Президент України закликав світ тиснути на Росію, вдаватися до сили заради захисту життя та зупинення терору.
Наслідки атаки Росії на Ізюм 4 лютого
За попередніми даними, армія РФ завдала удару ракетою типу “Іскандер”.
Серед загиблих — дві дівчини 18 та 19 років, одна з них була при надії.
Окрім того, російські окупанти вбили 44-річного та 69-річного чоловіків, та ще одного цивільного, особу якого встановлюють.
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Ізюму на Харківщині пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна та двері.
За його словами, комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків: оперативно закривають пошкоджені вікна та двері, проводять обхід квартир і будинків.
Окрім того, наголошується, що за медичною допомогою звернулися понад 40 людей, із них 24 госпіталізовані, троє перебувають у важкому стані.
Серед постраждалих — 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина, їхній стан оцінюється як середній.
Пошуково-рятувальна операція завершена, за попередніми даними, під завалами людей немає.
На російський удар по Ізюму уже відреагував президент України Володимир Зеленський.
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