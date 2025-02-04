Росія вдарила по Ізюму — є загиблі та постраждалі

4 лютого російські загарбники атакували Ізюм у Харківській області. Згідно з останніми даними, 5 людей загинули та ще 24 постраждали.
Головні тези:
- Щонайменше одна людина знаходиться під завалами, її намагаються врятувати.
- У місті пошкоджено адміністративні будівлі та житловий пʼятиповерховий будинок.
- На місці працюють всі екстрені служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки.
Удар Росії по Ізюму 4 лютого — що відомо
Про ситуацію у місті після ворожої атаки розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, для нового удару по Ізюму російські окупанти застосували балістичну ракету — противник вдарив по центру населеного пункту.
Станом на 12:01 відомо про чотирьох загиблих цивільних.
О 12:09 місцева влада повідомила, що кількість постраждалих цивільних зросла до 20 осіб.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5, а постраждалих - до 24.
Окрім того, вказано, що ще одна людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.
За словами Синєгубова, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.
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