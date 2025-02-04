Росія вдарила по Ізюму — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по Ізюму — є загиблі та постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
пожежник

4 лютого російські загарбники атакували Ізюм у Харківській області. Згідно з останніми даними, 5 людей загинули та ще 24 постраждали. 

Головні тези:

  • Щонайменше одна людина знаходиться під завалами, її намагаються врятувати.
  • У місті пошкоджено адміністративні будівлі та житловий пʼятиповерховий будинок.
  • На місці працюють всі екстрені служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки.

Удар Росії по Ізюму 4 лютого — що відомо

Про ситуацію у місті після ворожої атаки розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, для нового удару по Ізюму російські окупанти застосували балістичну ракету — противник вдарив по центру населеного пункту.

Станом на 12:01 відомо про чотирьох загиблих цивільних.

На цю хвилину 17 поранених, пʼять із них — госпіталізовані до медичної установи. На місці працюють всі екстрені служби.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОДА

О 12:09 місцева влада повідомила, що кількість постраждалих цивільних зросла до 20 осіб.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5, а постраждалих - до 24.

Окрім того, вказано, що ще одна людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.

За словами Синєгубова, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

Фото: скриншот

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