Росія вдарила по Ізюму — є загиблі та постраждалі

4 лютого російські загарбники атакували Ізюм у Харківській області. Згідно з останніми даними, 5 людей загинули та ще 24 постраждали.

Удар Росії по Ізюму 4 лютого — що відомо

Про ситуацію у місті після ворожої атаки розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, для нового удару по Ізюму російські окупанти застосували балістичну ракету — противник вдарив по центру населеного пункту.

Станом на 12:01 відомо про чотирьох загиблих цивільних.

На цю хвилину 17 поранених, пʼять із них — госпіталізовані до медичної установи. На місці працюють всі екстрені служби. Олег Синєгубов Глава Харківської ОДА

О 12:09 місцева влада повідомила, що кількість постраждалих цивільних зросла до 20 осіб.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 5, а постраждалих - до 24.

Окрім того, вказано, що ще одна людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває.

За словами Синєгубова, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

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