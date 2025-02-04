Россия ударила по Изюму — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по Изюму — есть погибшие и пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
пожар
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4 февраля российские захватчики атаковали Изюм в Харьковской области. Согласно последним данным, 5 человек погибли и еще 24 пострадали.

Главные тезисы

  • По меньшей мере, один человек находится под завалами, его пытаются спасти.
  • В городе повреждены административные здания и жилой пятиэтажный дом.
  • На месте работают все экстренные службы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.

Удар России по Изюму 4 февраля — что известно

О ситуации в городе после вражеской атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным, для нового удара по Изюму российские оккупанты применили баллистическую ракету — противник ударил по центру населенного пункта.

По состоянию на 12:01 известно о четырех погибших гражданских.

На данный момент 17 раненых, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают все экстренные службы.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОГА

В 12:09 местные власти сообщили, что количество пострадавших гражданских возросло до 20 человек.

Позже стало известно, что 5 человек погибли и еще 24 пострадали.

Кроме того, указано, что еще один человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается.

По словам Синегубова, частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.

Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба.

Фото: скриншот

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