Россия ударила по Изюму — есть погибшие и пострадавшие

4 февраля российские захватчики атаковали Изюм в Харьковской области. Согласно последним данным, 5 человек погибли и еще 24 пострадали.
Главные тезисы
- По меньшей мере, один человек находится под завалами, его пытаются спасти.
- В городе повреждены административные здания и жилой пятиэтажный дом.
- На месте работают все экстренные службы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки.
Удар России по Изюму 4 февраля — что известно
О ситуации в городе после вражеской атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По предварительным данным, для нового удара по Изюму российские оккупанты применили баллистическую ракету — противник ударил по центру населенного пункта.
По состоянию на 12:01 известно о четырех погибших гражданских.
В 12:09 местные власти сообщили, что количество пострадавших гражданских возросло до 20 человек.
Позже стало известно, что 5 человек погибли и еще 24 пострадали.
Кроме того, указано, что еще один человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается.
По словам Синегубова, частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.
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