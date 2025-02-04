В 8 областях Украины введены аварийные отключения

Пресс-служба "Укрэнерго" официально предупредила, что 4 февраля применены аварийные отключения света сразу в 8 областях.
Главные тезисы
- В период ограничений рекомендуется умеренно использовать электроприборы и следить за уровнем потребления электроэнергии.
- Потребление электроэнергии начало расти, поэтому рациональное использование энергии имеет большое значение.
Аварийные отключения света 4 февраля
Как сообщает "Укрэнерго", на фоне повреждений, к которым привели российские ракетно-дроновые воздушные нападения, было решено применить аварийные отключения.
4 февраля ограничения будут действовать в:
Харьковской,
Сумской,
Донецкой,
Полтавской,
Запорожский,
Кировоградской,
Днепропетровской (частично),
Черкасской (частично) областях.
Что важно понимать, ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому важно следить за официальными заявлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Потребление электроэнергии демонстрирукт тенденцию к росту. Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день — в понедельник.
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