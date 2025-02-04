В 8 областях Украины введены аварийные отключения

Аварийные отключения света 4 февраля

Как сообщает "Укрэнерго", на фоне повреждений, к которым привели российские ракетно-дроновые воздушные нападения, было решено применить аварийные отключения.

4 февраля ограничения будут действовать в:

Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожский, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) областях.

Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно. Поделиться

Что важно понимать, ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому важно следить за официальными заявлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Потребление электроэнергии демонстрирукт тенденцию к росту. Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день — в понедельник.