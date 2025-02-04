В 8 областях Украины введены аварийные отключения
Категория
Украина
Дата публикации

В 8 областях Украины введены аварийные отключения

Аварийные отключения света 4 февраля
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Источник:  Укрэнерго

Пресс-служба "Укрэнерго" официально предупредила, что 4 февраля применены аварийные отключения света сразу в 8 областях.

Главные тезисы

  • В период ограничений рекомендуется умеренно использовать электроприборы и следить за уровнем потребления электроэнергии.
  • Потребление электроэнергии начало расти, поэтому рациональное использование энергии имеет большое значение.

Аварийные отключения света 4 февраля

Как сообщает "Укрэнерго", на фоне повреждений, к которым привели российские ракетно-дроновые воздушные нападения, было решено применить аварийные отключения.

4 февраля ограничения будут действовать в:

  1. Харьковской,

  2. Сумской,

  3. Донецкой,

  4. Полтавской,

  5. Запорожский,

  6. Кировоградской,

  7. Днепропетровской (частично),

  8. Черкасской (частично) областях.

Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно.

Что важно понимать, ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому важно следить за официальными заявлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Потребление электроэнергии демонстрирукт тенденцию к росту. Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день — в понедельник.

Фото: facebook.com/npcukrenergo

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