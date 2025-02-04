У 8 областях України запроваджені аварійні відключення

Аварійні відключення світла 4 лютого

Як повідомляє “Укренерго”, на тлі пошкоджень, до яких призвели російські ракетно-дронові повітряні напади, були вирішено застосувати аварійні відключення.

4 лютого обмеження будуть діяти в:

Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) областях.

Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно. Поширити

Що важливо розуміти, ситуація в енергосистемі може змінюватись. Саме тому важливо слідкувати за офіційними заявами на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.