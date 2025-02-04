У 8 областях України запроваджені аварійні відключення

Пресслужба "Укренерго" офіційно попередила, що 4 лютого застосовані аварійні відключення світла одразу у 8 областях.
Головні тези:
- У період обмежень рекомендовано помірно використовувати електроприлади та слідкувати за рівнем споживання електроенергії.
- Наразі споживання електроенергії почало зростати, тому раціональне використання енергії має велике значення.
Аварійні відключення світла 4 лютого
Як повідомляє “Укренерго”, на тлі пошкоджень, до яких призвели російські ракетно-дронові повітряні напади, були вирішено застосувати аварійні відключення.
4 лютого обмеження будуть діяти в:
Харківській,
Сумській,
Донецькій,
Полтавській,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Дніпропетровській (частково),
Черкаській (частково) областях.
Що важливо розуміти, ситуація в енергосистемі може змінюватись. Саме тому важливо слідкувати за офіційними заявами на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.
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