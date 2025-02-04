У 8 областях України запроваджені аварійні відключення
Категорія
Україна
Дата публікації

У 8 областях України запроваджені аварійні відключення

Аварійні відключення світла 4 лютого
Джерело:  Укренерго

Пресслужба "Укренерго" офіційно попередила, що 4 лютого застосовані аварійні відключення світла одразу у 8 областях.

Головні тези:

  • У період обмежень рекомендовано помірно використовувати електроприлади та слідкувати за рівнем споживання електроенергії.
  • Наразі споживання електроенергії почало зростати, тому раціональне використання енергії має велике значення.

Аварійні відключення світла 4 лютого

Як повідомляє “Укренерго”, на тлі пошкоджень, до яких призвели російські ракетно-дронові повітряні напади, були вирішено застосувати аварійні відключення.

4 лютого обмеження будуть діяти в:

  1. Харківській,

  2. Сумській,

  3. Донецькій,

  4. Полтавській,

  5. Запорізькій,

  6. Кіровоградській,

  7. Дніпропетровській (частково),

  8. Черкаській (частково) областях.

Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно.

Що важливо розуміти, ситуація в енергосистемі може змінюватись. Саме тому важливо слідкувати за офіційними заявами на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.

Фото: facebook.com/npcukrenergo

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