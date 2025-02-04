Атака РФ на Изюм: среди погибших беременная девушка, 55 человек пострадали

4 февраля российские захватчики нанесли удар по административному зданию в Изюме Харьковской области. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере пять мирных жителей, среди которых — беременная 19-летняя девушка.
Главные тезисы
- Последствия нового удара РФ: повреждены 170 квартир, 55 человек пострадали, 24 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.
- Президент Украины призвал мир давить на Россию, прибегать к силе ради защиты жизни и борьбы с террором.
Последствия атаки России на Изюм 4 февраля
По предварительным данным, армия РФ нанесла удар ракетой типа "Искандер".
Среди погибших — две девушки 18 и 19 лет, одна из них была беременной.
Кроме того, российские оккупанты убили 44-летнего и 69-летнего мужчин, и еще одного гражданского, личность которого устанавливают.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по Изюму в Харьковской области повреждены 170 квартир — выбиты окна и двери.
По его словам, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий: оперативно закрывают поврежденные окна и двери, проводят обход квартир и домов.
Кроме того, сообщается, что за медицинской помощью обратились более 40 человек, из них 24 госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших — 6-летний мальчик и 16-летняя девушка, их состояние оценивается как среднее.
Поисково-спасательная операция завершена, по предварительным данным, под завалами людей нет.
На российский удар по Изюму уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
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