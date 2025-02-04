Атака РФ на Изюм: среди погибших беременная девушка, 55 человек пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Изюм: среди погибших беременная девушка, 55 человек пострадали

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Изюм
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4 февраля российские захватчики нанесли удар по административному зданию в Изюме Харьковской области. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере пять мирных жителей, среди которых — беременная 19-летняя девушка.

Главные тезисы

  • Последствия нового удара РФ: повреждены 170 квартир, 55 человек пострадали, 24 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.
  • Президент Украины призвал мир давить на Россию, прибегать к силе ради защиты жизни и борьбы с террором.

Последствия атаки России на Изюм 4 февраля

По предварительным данным, армия РФ нанесла удар ракетой типа "Искандер".

Среди погибших — две девушки 18 и 19 лет, одна из них была беременной.

Кроме того, российские оккупанты убили 44-летнего и 69-летнего мужчин, и еще одного гражданского, личность которого устанавливают.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского ракетного удара по Изюму в Харьковской области повреждены 170 квартир — выбиты окна и двери.

По его словам, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий: оперативно закрывают поврежденные окна и двери, проводят обход квартир и домов.

Кроме того, сообщается, что за медицинской помощью обратились более 40 человек, из них 24 госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших — 6-летний мальчик и 16-летняя девушка, их состояние оценивается как среднее.

Поисково-спасательная операция завершена, по предварительным данным, под завалами людей нет.

На российский удар по Изюму уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизнь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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