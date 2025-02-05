Солдаты РФ атаковали Херсон и ранили гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ атаковали Херсон и ранили гражданских

Роман Мрочко
Херсон
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5 февраля российские захватчики атаковали Херсон дроном, что привело к ранению по меньшей мере четырех жителей города.

Главные тезисы

  • Глава Херсонской городской военной администрации рассказал об обстоятельствах нападения и ранениях жителей города.
  • Все горожане, попавшие под атаку дрона, находятся в больнице.

Россияне снова терроризируют Херсон

О ситуации в области и городе рассказал глава Херсонской вместительной военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, двое херсонцев около 5:30 попали под удар российского дрона.

Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения. У старшего пострадавшего также открытый перелом голени, пишет Мрочко.

Он также добавил, что обоих пострадавших госпитализировали.

Кроме того, впоследствии стало известно, что в результате сброса взрывчатки с российского дрона пострадал еще двое жителей Херсона.

36-летний мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями и переломами. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения — он также в больнице.

Фото: facebook.com/DSNSKHERSON

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