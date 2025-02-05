Солдаты РФ атаковали Херсон и ранили гражданских

5 февраля российские захватчики атаковали Херсон дроном, что привело к ранению по меньшей мере четырех жителей города.

Россияне снова терроризируют Херсон

О ситуации в области и городе рассказал глава Херсонской вместительной военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, двое херсонцев около 5:30 попали под удар российского дрона.

Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения. У старшего пострадавшего также открытый перелом голени, пишет Мрочко. Поделиться

Он также добавил, что обоих пострадавших госпитализировали.

Кроме того, впоследствии стало известно, что в результате сброса взрывчатки с российского дрона пострадал еще двое жителей Херсона.

36-летний мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой, обломочными ранениями и переломами. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения — он также в больнице.