Ракетная атака России на Харьков — погиб человек и еще 5 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака России на Харьков — погиб человек и еще 5 пострадали

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Утром 1 февраля российские захватчики снова атаковали Харьков и область ракетами. По предварительным данным, один человек погиб и еще 5 получили ранения.

Главные тезисы

  • Глава Харьковской ОВА предупредил гражданских о масштабной воздушной тревоге.
  • Среди раненых одна женщина в тяжелом состоянии. Число пострадавших возросло до 5 человек.
  • Узнайте подробности новой атаки РФ на Одессу.

Атака РФ на Харьков 1 февраля — что известно

О ситуации в городе и области рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Сначала он предупредил жителей области о ракетной опасности во время масштабной воздушной тревоги.

Зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Впоследствии Синегубов добавил, что, по предварительным данным, есть попадание в Харькове.

Одна женщина получила ранения, по данным медиков, в тяжелом состоянии, заявил он.

Затем стало известно, что количество пострадавших возросло до двух.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед", в результате атаки один человек погиб, а четверо ранены.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

Подробности атаки России на Одесскую область

Вечером 31 февраля страна-агрессорка РФ атаковала Одессу баллистикой — на этот раз противник попал в гостиницу "Бристоль".

Также известно о серьезных повреждениях и разрушениях в охранной зоне ЮНЕСКО.

Воздушное нападение врага было совершено на здание, находящееся под усиленной защитой.

Впоследствии глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что среди находившихся в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января были норвежские дипломатические представители.

По состоянию на утро 1 февраля сообщается о 7 пострадавших гражданских.

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