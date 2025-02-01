Ракетная атака России на Харьков — погиб человек и еще 5 пострадали

Утром 1 февраля российские захватчики снова атаковали Харьков и область ракетами. По предварительным данным, один человек погиб и еще 5 получили ранения.
Главные тезисы
- Глава Харьковской ОВА предупредил гражданских о масштабной воздушной тревоге.
- Среди раненых одна женщина в тяжелом состоянии. Число пострадавших возросло до 5 человек.
- Узнайте подробности новой атаки РФ на Одессу.
Атака РФ на Харьков 1 февраля — что известно
О ситуации в городе и области рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Сначала он предупредил жителей области о ракетной опасности во время масштабной воздушной тревоги.
Впоследствии Синегубов добавил, что, по предварительным данным, есть попадание в Харькове.
Затем стало известно, что количество пострадавших возросло до двух.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед", в результате атаки один человек погиб, а четверо ранены.
Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.
Подробности атаки России на Одесскую область
Вечером 31 февраля страна-агрессорка РФ атаковала Одессу баллистикой — на этот раз противник попал в гостиницу "Бристоль".
Также известно о серьезных повреждениях и разрушениях в охранной зоне ЮНЕСКО.
Воздушное нападение врага было совершено на здание, находящееся под усиленной защитой.
Впоследствии глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что среди находившихся в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января были норвежские дипломатические представители.
По состоянию на утро 1 февраля сообщается о 7 пострадавших гражданских.
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