Россия массированно атакует разные регионы Украины — фото и видео

Ночью и утром 1 февраля страна-агрессорка Россия прибегла к новому масштабному воздушному нападению на Украину. Под ударом врага оказались многие области Украины, в частности Одесская, Харьковская, Запорожская и Сумская.

Что известно о ситуации в Одесской области

Еще вечером 31 февраля в Одессе прогремели мощные взрывы. Согласно последним данным, армия РФ нанесла удар баллистикой.

Под удар врага попала гостиница "Бристоль". Кроме того, сообщается, о немалых повреждениях и разрушениях в зоне ЮНЕСКО.

Россияне атаковали здание, находящееся под усиленной защитой.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, среди людей, находившихся в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.

Сейчас известно о 7 пострадавших гражданских.

В ночь на 1 февраля в Одессе снова прогремели мощные взрывы — подробности пока уточняются.

Детали массированной атаки России на Запорожье

Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров показал последствия массированной атаки российских дронов на Запорожье.

По его словам, в результате удара изуродованы учебное заведение, дома и автомобили.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.

18 шахедов направили россияне на Запорожье этой ночью. Так выглядит один из истерзанных домов. Поделиться

Что известно о ситуации в Харьковской области

Утром 1 февраля глава Харьковской ОВО Олег Синегубов официально подтвердил попадания врага в Харькове, а также в Харьковском и Берестинском районах.

По его словам, информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.

Затем Синегубов уточнил, что в Харькове одна женщина получила ранения, по данным медиков, в тяжелом состоянии.