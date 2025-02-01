Россия массированно атакует разные регионы Украины — фото и видео

Ночью и утром 1 февраля страна-агрессорка Россия прибегла к новому масштабному воздушному нападению на Украину. Под ударом врага оказались многие области Украины, в частности Одесская, Харьковская, Запорожская и Сумская.
Главные тезисы
- Масштабный ракетный удар по Одессе привел к разрушениям: пострадали семь человек.
- В Запорожье россияне атаковали учебное заведение и жилые дома.
- В Харькове пострадали 2 человека, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Что известно о ситуации в Одесской области
Еще вечером 31 февраля в Одессе прогремели мощные взрывы. Согласно последним данным, армия РФ нанесла удар баллистикой.
Под удар врага попала гостиница "Бристоль". Кроме того, сообщается, о немалых повреждениях и разрушениях в зоне ЮНЕСКО.
Россияне атаковали здание, находящееся под усиленной защитой.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, среди людей, находившихся в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января, были норвежские дипломатические представители.
Сейчас известно о 7 пострадавших гражданских.
В ночь на 1 февраля в Одессе снова прогремели мощные взрывы — подробности пока уточняются.
Детали массированной атаки России на Запорожье
Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров показал последствия массированной атаки российских дронов на Запорожье.
По его словам, в результате удара изуродованы учебное заведение, дома и автомобили.
Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Утром 1 февраля глава Харьковской ОВО Олег Синегубов официально подтвердил попадания врага в Харькове, а также в Харьковском и Берестинском районах.
По его словам, информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.
Затем Синегубов уточнил, что в Харькове одна женщина получила ранения, по данным медиков, в тяжелом состоянии.
Потом стало известно, что количество пострадавших выросло до двух.
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