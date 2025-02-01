Росія масовано атакує різні регіони України — фото та відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакує різні регіони України — фото та відео

ДСНС України
Запоріжжя
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Уночі та вранці 1 лютого країна-агресорка Росія вдалася до нового масштабного повітряного нападу на Україну. Під ударом ворога опинилося чимало областей України, зокрема Одеська, Харківська, Запорізька та Сумська.

Головні тези:

  • Масштабний ракетний удар по Одесі призвів до руйнувань: постраждали 7 людей.
  • На Запоріжжі росіяни атакували навчальний заклад та житлові будинки.
  • У Харкові постраждали 2 людей, одна жінка перебуває у важкому стані.

Що відомо про ситуацію в Одеській області

Ще ввечері 31 лютого в Одесі прогриміли потужні вибухи. Згідно з останніми даними, армія РФ завдала удару балістикою.

Під удар ворога потрапив готель "Брістоль". Окрім того, повідомляється, про чималі пошкодження та руйнування в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Росіяни атакували будівлю, яка знаходяться під підсиленим захистом.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.

Наразі відомо про 7 постраждалих цивільних.

У ніч проти 1 лютого в Одесі знову пролунали потужні вибухи — подробиці наразі уточнюються.

Подробиці масованої атаки Росії на Запоріжжя

Очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров показав наслідки масованої атаки російських дронів на Запоріжжя.

За його словами, внаслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та автівки.

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя цієї ночі. Такий вигляд має один з понівечених будинків.

Що відомо про ситуацію в Харківській області

Вранці 1 лютого глава Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив влучання ворога у Харкові, а також у Харківському і Берестинському районах.

За його словами, інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби.

Згодом Синєгубов уточнив, що в Харкові одна жінка отримала поранення, за даними медиків, у важкому стані.

Потім стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох.

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