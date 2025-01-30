Удар РФ по харківському "Епіцентру". СБУ оголосила підозри представникам російського генералітету

Служба безпеки України встановила особи чотирьох російських генералів і полковника, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.
Головні тези:
- Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам та полковнику через організацію авіаудару по харківському “Епіцентру”.
- У результаті ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 отримали поранення. Будівлю гіпермаркету було повністю знищено.
- Підозрювані в скоєнні воєнних злочинів з РФ оголошені за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Проводяться комплексні заходи для притягнення до відповідальності військових злочинців.
СБУ оголосила підозри через удар РФ по “Епіцентру” у Харкові
СБУ встановила, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.
Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.
Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:
командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.
Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.
Удар РФ по “Епіцентру” у Харкові
Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, пошукові роботи завершені.
Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.
Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.
За його словами, «це було непросто» — загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.
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