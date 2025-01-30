Удар РФ по харківському "Епіцентру". СБУ оголосила підозри представникам російського генералітету
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по харківському "Епіцентру". СБУ оголосила підозри представникам російського генералітету

СБУ
Харків
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Служба безпеки України встановила особи чотирьох російських генералів і полковника, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.

Головні тези:

  • Служба безпеки України оголосила підозри чотирьом російським генералам та полковнику через організацію авіаудару по харківському “Епіцентру”.
  • У результаті ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 отримали поранення. Будівлю гіпермаркету було повністю знищено.
  • Підозрювані в скоєнні воєнних злочинів з РФ оголошені за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Проводяться комплексні заходи для притягнення до відповідальності військових злочинців.

СБУ оголосила підозри через удар РФ по “Епіцентру” у Харкові

Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 — зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торгівельного закладу зі складськими приміщеннями.

СБУ встановила, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

  • командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

  • начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

  • командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна — впала поблизу торгівельного центру і не вибухнула.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

Удар РФ по “Епіцентру” у Харкові

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, пошукові роботи завершені.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

За його словами, «це було непросто» — загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу.

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