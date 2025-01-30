Удар РФ по харківському "Епіцентру". СБУ оголосила підозри представникам російського генералітету

Служба безпеки України встановила особи чотирьох російських генералів і полковника, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.

СБУ оголосила підозри через удар РФ по “Епіцентру” у Харкові

Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі. Унаслідок ворожої атаки загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 — зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торгівельного закладу зі складськими приміщеннями. Поширити

СБУ встановила, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна — впала поблизу торгівельного центру і не вибухнула. Поширити

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

Удар РФ по “Епіцентру” у Харкові

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, пошукові роботи завершені.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

За його словами, «це було непросто» — загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.