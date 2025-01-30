Удар РФ по харьковскому "Эпицентру". СБУ объявила подозрения представителям российского генералитета

Служба безопасности Украины установила личности четырех российских генералов и полковника, организовавших воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года.

СБУ объявила подозрения из-за удара РФ по "Эпицентру" в Харькове

Тогда рашисты сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет в областном центре. В результате вражеской атаки погибли 19 местных жителей, а еще 46 — получили ранения различной степени тяжести. Также полностью уничтожено здание торгового заведения со складскими помещениями. Поделиться

СБУ установила, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировкой «Север» вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин.

После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.

Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки были привлечены еще три подчиненных Лапина, а именно:

командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;

начальника штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майора Юрия Подоплелова;

командира 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковника Алексея Лободу.

Для осуществления вражеского удара россияне подняли в воздух бомбардировщики Су-34, совершившие запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.

Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна упала вблизи торгового центра и не взорвалась. Поделиться

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военных преступников РФ.

Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове

Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российского удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове, поисковые работы завершены.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в телеграмме.

Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.

По его словам, это было непросто — погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории.