Удар РФ по харьковскому "Эпицентру". СБУ объявила подозрения представителям российского генералитета

Служба безопасности Украины установила личности четырех российских генералов и полковника, организовавших воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года.
Главные тезисы
- СБУ объявила подозрения четырем российским генералам и полковнику за организацию авиаудара по харьковскому “Эпицентру”, в результате которого погибли 19 местных жителей.
- Российские военные использовали бомбардировщики Су-34 для запуска авиабомб по гипермаркету в Харькове, нарушив законы и обычаи войны.
- Биологические образцы родственников пропавших без вести помогли идентифицировать жертв, что позволило завершить расследование происшедшего в Харькове.
СБУ объявила подозрения из-за удара РФ по "Эпицентру" в Харькове
СБУ установила, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировкой «Север» вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин.
После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.
Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки были привлечены еще три подчиненных Лапина, а именно:
командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;
начальника штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майора Юрия Подоплелова;
командира 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковника Алексея Лободу.
Для осуществления вражеского удара россияне подняли в воздух бомбардировщики Су-34, совершившие запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военных преступников РФ.
Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове
Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российского удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове, поисковые работы завершены.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в телеграмме.
Поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.
По его словам, это было непросто — погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории.
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