Ракетна атака Росії на Харків — загинула людина і ще 5 постраждали

Вранці 1 лютого російські загарбники знову атакували Харків та область ракетами. За попередніми даними, одна людина загинула та ще 5 отримали поранення.

Атака РФ на Харків 1 лютого — що відомо

Про ситуацію у місті та області розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку він попередив мешканців області про ракетну небезпеку під час масштабної повітряної тривоги.

Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби. Олег Синєгубов Очільник Харківської ОВА

Згодом Синєгубов додав, що, за попередніми даними, є влучання у Харкові.

Одна жінка отримала поранення, за даними медиків, у важкому стані, — заявив він. Поширити

Потім стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, удар по Харкову було здійснено БпЛА типу "Шахед", внаслідок атаки одна людина загибла, а четверо поранені.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5 людей.

Подробиці атаки Росії на Одеську область

Увечері 31 лютого країна-агресорка РФ атакувала Одесу балістикою — цього разу окупанти влучили у готель "Брістоль".

Також відомо про серйозні пошкодження та руйнування в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Повітряний напад ворога був здійснений на будівлю, яка знаходяться під підсиленим захистом.

Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.