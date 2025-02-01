Ракетна атака Росії на Харків — загинула людина і ще 5 постраждали

Вранці 1 лютого російські загарбники знову атакували Харків та область ракетами. За попередніми даними, одна людина загинула та ще 5 отримали поранення.
Головні тези:
- Очільник Харківської ОВА попередив цивільних про масштабну повітряну тривогу.
- Серед поранених є одна жінка у важкому стані. Кількість постраждалих зросла до 5 людей.
- Дізнайтеся подробиці нової атаки РФ на Одесу.
Атака РФ на Харків 1 лютого — що відомо
Про ситуацію у місті та області розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спочатку він попередив мешканців області про ракетну небезпеку під час масштабної повітряної тривоги.
Згодом Синєгубов додав, що, за попередніми даними, є влучання у Харкові.
Потім стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, удар по Харкову було здійснено БпЛА типу "Шахед", внаслідок атаки одна людина загибла, а четверо поранені.
Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5 людей.
Подробиці атаки Росії на Одеську область
Увечері 31 лютого країна-агресорка РФ атакувала Одесу балістикою — цього разу окупанти влучили у готель "Брістоль".
Також відомо про серйозні пошкодження та руйнування в охоронній зоні ЮНЕСКО.
Повітряний напад ворога був здійснений на будівлю, яка знаходяться під підсиленим захистом.
Згодом глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники.
Станом на ранок 1 лютого повідомляється про 7 постраждалих цивільних.
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