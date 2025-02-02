За інформацією ДСНС, кількість жертв ракетної атаки злочинної армії РФ по Полтаві збільшилась до 12 осібЮ серед яких двоє дітей.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Полтаві

Полтава: до 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них — 2 дитини, — повідомляють представники ДСНС. Поширити

У відомстві зазначили, що внаслідок ворожого цинічного удару кількість постраждалих у Полтаві скалала 17 осіб, з яких поранення отримали 4 дитини.

З під завалів зруйнованих будинків витягли 22 людини.

Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах

У ДСНС зазначають, що протягом минулої ночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 м кв. у виробничо-складській будівлі.

О 01:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація.

Окрім цього, за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дрон злочинної армії РФ атакував житловий будинок в Люботині Харківської області. Двоє людей постраждали.

Внаслідок влучання ворожого БПЛА в Люботині постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу, — зазначив Синєгубов. Поширити

За словами керівника ОВА, внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, у якому перебували двоє дітей.