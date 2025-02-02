За інформацією ДСНС, кількість жертв ракетної атаки злочинної армії РФ по Полтаві збільшилась до 12 осібЮ серед яких двоє дітей.
Головні тези:
- Внаслідок ракетної атаки армії РФ по Полтаві загинуло 12 осіб, серед яких двоє дітей.
- 17 осіб отримали поранення внаслідок ворожого удару, серед них 4 дитини, та ще 22 людини було витягнуто із руїн.
- У Харкові ворог завдав удару по цивільному підприємству, спричинивши пожежу з локалізацією о 01:27. Триває ліквідація збитків.
- Також була зафіксована атака дроном армії РФ на житловий будинок у Харківській області, що призвело до постраждання двох осіб, включаючи дітей.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Полтаві
У відомстві зазначили, що внаслідок ворожого цинічного удару кількість постраждалих у Полтаві скалала 17 осіб, з яких поранення отримали 4 дитини.
З під завалів зруйнованих будинків витягли 22 людини.
Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах
У ДСНС зазначають, що протягом минулої ночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі Харкова. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа площею 2000 м кв. у виробничо-складській будівлі.
О 01:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація.
Окрім цього, за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дрон злочинної армії РФ атакував житловий будинок в Люботині Харківської області. Двоє людей постраждали.
За словами керівника ОВА, внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, у якому перебували двоє дітей.
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