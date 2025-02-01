Удар Росії по Полтаві — відомо про 5 загиблих

1 лютого армія РФ атакувала Полтаву та поцілила у житловий будинок. Станом на 14:15 повідомляється про 5 загиблих та 14 постраждалих, серед яких 3 дітей.
Головні тези:
- Працівникам ДСНС вдалося врятувати 22 людей.
- Також відомо про загиблих на Харківщині та Сумщині.
- Президент України Зеленський звернув увагу на жорстокість нападу РФ та закликав до міжнародної підтримки в боротьбі з російським терором.
Атака РФ на Полтаву — останні подробиці
Окрім того, наголошується, що рятувальникам вдалося локалізували пожежу окремих осередків.
Станом на 14:45 аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.
Згідно з останніми даними, внаслідок нового російського удару було зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.
Також відомо, що пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
У Полтавській області оголошено триденну жалобу з 2 по 4 лютого. Відповідне розпорядження підписане т.в.о. глави ОВА Когутом.
Зеленський відреагував на нові атаки Росії 1 лютого
Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу на те, що для нового повітряного нападу країна-агресорка використовує різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби.
Глава держави також підтвердив, що у Харкові російські загарбники вбили ще одну людину.
Про ще дві жертви відомо у Сумській області.
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