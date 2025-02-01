Удар Росії по Полтаві — відомо про 5 загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Полтаві — відомо про 5 загиблих

ДСНС України
Атака РФ на Полтаву - останні подробиці
Read in English

1 лютого армія РФ атакувала Полтаву та поцілила у житловий будинок. Станом на 14:15 повідомляється про 5 загиблих та 14 постраждалих, серед яких 3 дітей.

Головні тези:

  • Працівникам ДСНС вдалося врятувати 22 людей.
  • Також відомо про загиблих на Харківщині та Сумщині.
  • Президент України Зеленський звернув увагу на жорстокість нападу РФ та закликав до міжнародної підтримки в боротьбі з російським терором.

Атака РФ на Полтаву — останні подробиці

До 5 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 постраждали, з них — 3 дитини. Врятовано 22 особи, — повідомляє пресслужба ДСНС України.

Окрім того, наголошується, що рятувальникам вдалося локалізували пожежу окремих осередків.

Станом на 14:45 аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Згідно з останніми даними, внаслідок нового російського удару було зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.

Також відомо, що пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

У Полтавській області оголошено триденну жалобу з 2 по 4 лютого. Відповідне розпорядження підписане т.в.о. глави ОВА Когутом.

Зеленський відреагував на нові атаки Росії 1 лютого

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу на те, що для нового повітряного нападу країна-агресорка використовує різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби.

У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд… Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу. Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також підтвердив, що у Харкові російські загарбники вбили ще одну людину.

Про ще дві жертви відомо у Сумській області.

Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета — це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Чехія попередила про нову пастку Путіна
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни за 100 днів. У Трампа розкрили план дій
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська агентка готувала теракт у центрі Києва
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?