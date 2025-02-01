Удар Росії по Полтаві — відомо про 5 загиблих

1 лютого армія РФ атакувала Полтаву та поцілила у житловий будинок. Станом на 14:15 повідомляється про 5 загиблих та 14 постраждалих, серед яких 3 дітей.

Атака РФ на Полтаву — останні подробиці

До 5 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 постраждали, з них — 3 дитини. Врятовано 22 особи, — повідомляє пресслужба ДСНС України. Поширити

Окрім того, наголошується, що рятувальникам вдалося локалізували пожежу окремих осередків.

Станом на 14:45 аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Згідно з останніми даними, внаслідок нового російського удару було зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа.

Також відомо, що пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

У Полтавській області оголошено триденну жалобу з 2 по 4 лютого. Відповідне розпорядження підписане т.в.о. глави ОВА Когутом.

Зеленський відреагував на нові атаки Росії 1 лютого

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу на те, що для нового повітряного нападу країна-агресорка використовує різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби.

У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд… Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу. Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також підтвердив, що у Харкові російські загарбники вбили ще одну людину.

Про ще дві жертви відомо у Сумській області.