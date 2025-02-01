Російська агентка готувала теракт у центрі Києва

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки змогли запобігти масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць столиці України.
Головні тези:
- Співробітники СБУ запобігли масштабній трагедії, яка могла забрати життя багатьох цивільних.
- Затримана агентка мала при собі саморобний вибуховий пристрій з тротиловим еквівалентом 7 кг.
- Для підготовки теракту російські спецслужби завербували наркозалежну зі Львова.
СБУ затримала ще одну агентку РФ
Завдяки успішній спецоперації у Києві вдалося затримати російську агентку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ.
Попри те, що вказана локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, потенційний теракт міг стати причиною колосальних жертв серед цивільних у центральній частині столиці.
У агентки РФ виявили сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.
Що важливо розуміти, вказаного заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю, а також смертельно ранити людей, які перебувають навколо епіцентру вибуху.
Для підготовки теракту Росія дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка погодилася вчинити злочин, спокусившись на “швидкі” гроші.
Російська агентка приїхала до столиці, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у Києві.
СБУ працювала на випередження і змогла затримати агентку РФ «на гарячому», коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.
Що загрожує злочинниці
Слідчі СБУ оголосили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Як повідомляє СБУ, наразі агентка РФ перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Офіс Генерального прокурора допоміг СБУ провести успішну операцію.
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