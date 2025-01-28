Готували удар по аеродромах з F-16. СБУ викрила агентів ФСБ

СБУ викрила агентів Федеральної служби безпеки. Вони планували допомогти росіянам завдати ударів по аеродромах базування винищувачів F-16.

Що відомо про затриманих агентів РФ

Як зазначає СБУ, поблизу одного з аеродромів затримали двох російських агентів "на гарячому" — під час фотографування зльоту українського винищувача F-16.

Як встановила СБУ, затриманими виявилися мешканці Кременчука віком 22 та 21 рік, яких завербувала кадрова співробітниця ФСБ. Її особу також вдалося ідентифікувати.

Агенти отримали завдання зібрати точні координати основних та резервних аеродромів, а також інших об’єктів авіаційної інфраструктури України. Це мало допомогти росіянам завдати по них ракетні або дронові удари, — повідомляє СБУ. Поширити

Окрім геолокацій, зловмисники мали створити текстові та фотозвіти з описом техніки, яка розташована на цих об’єктах.

Агенти планували об’їхати п’ять регіонів України, користуючись маршрутними автобусами. Біля кожного потенційного об’єкта вони збиралися орендувати житло, щоб кілька днів шпигувати за ціллю та збирати потрібну інформацію.

На початковому етапі їхньої діяльності СБУ виявила та задокументувала безрезультативні спроби агентів отримати дані в кількох регіонах. У відповідь були вжиті заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Яке покарання загрожує затриманим

Агентам ФСБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.