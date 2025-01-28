Готували удар по аеродромах з F-16. СБУ викрила агентів ФСБ

СБУ викрила агентів Федеральної служби безпеки. Вони планували допомогти росіянам завдати ударів по аеродромах базування винищувачів F-16.
Головні тези:
- СБУ затримала агентів ФСБ, які готували удари по аеродромах з F-16 в Україні.
- Затримані російські агенти планували зібрати координати об’єктів авіаційної інфраструктури та створити звіти для росіян.
- Покарання за державну зраду загрожує агентам ФСБ — довічне ув’язнення і конфіскація майна за статтею Кримінального кодексу України.
- Силами СБУ були прийняті заходи для убезпечення локацій Сил оборони від спроб агентів отримати секретну інформацію.
- Дані агентів фіксували безрезультативні спроби здобуття інформації в кількох регіонах України, що спричинило їхню затримку та підозру.
Що відомо про затриманих агентів РФ
Як зазначає СБУ, поблизу одного з аеродромів затримали двох російських агентів "на гарячому" — під час фотографування зльоту українського винищувача F-16.
Як встановила СБУ, затриманими виявилися мешканці Кременчука віком 22 та 21 рік, яких завербувала кадрова співробітниця ФСБ. Її особу також вдалося ідентифікувати.
Окрім геолокацій, зловмисники мали створити текстові та фотозвіти з описом техніки, яка розташована на цих об’єктах.
Агенти планували об’їхати п’ять регіонів України, користуючись маршрутними автобусами. Біля кожного потенційного об’єкта вони збиралися орендувати житло, щоб кілька днів шпигувати за ціллю та збирати потрібну інформацію.
На початковому етапі їхньої діяльності СБУ виявила та задокументувала безрезультативні спроби агентів отримати дані в кількох регіонах. У відповідь були вжиті заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Яке покарання загрожує затриманим
Агентам ФСБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Затриманим загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.
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