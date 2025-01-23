СБУ зірвала теракт агентів РФ у Житомирі — вони хотіли підірвати наряд поліції

Російські агенти планували організувати теракт у Житомирі. Вони готували вибух проти наряду поліцейських, які мали прибути на місце за неправдивим викликом.

Що відомо про затриманих агентів РФ

Як повідомляє СБУ, причетними до цього злочину виявилися двоє мешканців Дніпропетровської області. Вони були завербовані російськими спецслужбами дистанційно через Telegram-канали, що пропонували швидкий і "легкий" заробіток.

Відповідно до отриманих інструкцій, зловмисники прибули до Житомира автобусом. Одразу після приїзду вони через месенджер отримали координати схованки, звідки забрали два пакунки з саморобними вибуховими пристроями, підготовленими для теракту.

Перед цим агенти орендували у місті квартиру, яку використали як базу для підготовки злочину. Там вони розмістили вибухівки: одну маскували в м’якій іграшці, а іншу підключили до мобільного телефону, камера якого фіксувала вхід у квартиру.

Планувалося віддалене приведення пристроїв у дію відразу після того, як поліцейські ввійдуть через відчинені двері. Самі ж виконавці мали сховатися у готелі та чекати подальших вказівок від російського "куратора". Поширити

Проте оперативники СБУ змогли запобігти нападу, задокументувавши всі етапи підготовки теракту.

Обох зловмисників затримали в готелі після того, як на "гарячу лінію" поліції надійшла інформація про їхні злочинні наміри.

Яке покарання загрожує затриманим російським агентам

Проведена експертиза підтвердила, що саморобні вибухівки були виготовлені в термосах і додатково начинені камінням для посилення уражаючого ефекту під час детонації. Підозрювані наразі перебувають під вартою.

Їм висунуті звинувачення за статтями Кримінального кодексу України щодо замаху на терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою.