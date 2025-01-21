Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з правоохоронцями затримала головного психіатра Збройних сил, який відпочатку розв'язаною Росією масштабної війни збагатився на понад 1 млн доларів та придбав нерухомість у Києві та Одесі.

Що відомо про затримання головного психіатра ЗСУ

У пресцентрі СБУ зазначили, що за підтримки глави Міноборони та головкома ЗСУ було затримано головного психіатра Збройних сил.

Він також обіймав посаду заступника глави Центральної ВЛК і вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Слідчі встановили, що посадовець серйозно збагатився під час війни.

Він набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб, — пояснюють в СБУ. Поширити

Що відомо про незаконне збагачення головного психіатра ЗСУ

У відомстві підкреслили, що у період з 2022 по 2024 рік посадовець придбав в Обухівському районі Київської області приватний будинок та дві земельні ділянки, ще дві квартири у столиці та квартиру в Одесі.

Окрім цього він придбав 4 елітні автівки БМВ Х7 (2024 р. в.), БМВ Х7 та БМВ Х3 (обидві 2022 р. в.) та БМВ Х5 (2023 р. в.).

В нього також виявили і інше майно, про яке не повідомляється.

Під час обшуків слідчі знайшли у нього 152 тис. доларів та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

При цьому в Офісі генпрокурора додали, що затриманий також був керівником психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Серед активів — приватний будинок площею 285,2 кв. м.