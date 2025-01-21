Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з правоохоронцями затримала головного психіатра Збройних сил, який відпочатку розв'язаною Росією масштабної війни збагатився на понад 1 млн доларів та придбав нерухомість у Києві та Одесі.
Головні тези:
- Збройні сили України здійснили затримання головного психіатра, який через недеклароване майно та незаконне збагачення став об’єктом уваги правоохоронних служб.
- Фігурант придбав земельні ділянки, будинки та автомобілі на суму понад 1 млн доларів, приховуючи відомості про це у деклараціях.
- Особам, які виявили незаконні активи, загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.
- Розслідування також охоплює підозру у декларуванні недостовірної інформації, що може призвести до серйозних наслідків для затриманого посадовця.
Що відомо про затримання головного психіатра ЗСУ
У пресцентрі СБУ зазначили, що за підтримки глави Міноборони та головкома ЗСУ було затримано головного психіатра Збройних сил.
Він також обіймав посаду заступника глави Центральної ВЛК і вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.
Слідчі встановили, що посадовець серйозно збагатився під час війни.
Що відомо про незаконне збагачення головного психіатра ЗСУ
У відомстві підкреслили, що у період з 2022 по 2024 рік посадовець придбав в Обухівському районі Київської області приватний будинок та дві земельні ділянки, ще дві квартири у столиці та квартиру в Одесі.
Окрім цього він придбав 4 елітні автівки БМВ Х7 (2024 р. в.), БМВ Х7 та БМВ Х3 (обидві 2022 р. в.) та БМВ Х5 (2023 р. в.).
В нього також виявили і інше майно, про яке не повідомляється.
Під час обшуків слідчі знайшли у нього 152 тис. доларів та 34 тис. євро.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
При цьому в Офісі генпрокурора додали, що затриманий також був керівником психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь". Серед активів — приватний будинок площею 285,2 кв. м.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-