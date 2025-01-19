У Києві затримали адвоката — він вербував агентів для ГРУ

Правоохоронці затримали у Києві адвоката, який працював на російську воєнну розвідку. Він не лише вербував агентів для російської спецслужби, а й захищав їх у судах.

Що відомо про затриманого зрадника

Контррозвідка СБУ встановила, що затриманий адвокат займався пошуком нових агентів для ГРУ РФ. Окрім того, він представляв інтереси вже викритих поплічників окупантів у судових процесах.

В одному із випадків юрист спочатку допоміг рашистам знайти коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора захищав його у суді. Поширити

За даними слідства, адвокат був завербований у 2015 році під час особистої зустрічі з представником ГРУ РФ Віталієм Наумовим у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення адвокат:

активно шукав нових агентів для роботи на РФ;

передавав інформацію про співробітників СБУ, задіяних у розслідуваннях щодо зрадників;

продовжував захищати викритих агентів у судах.

За виконані завдання адвокат отримував грошові перекази через анонімні платіжні системи.

Яке покарання загрожує затриманому адвокату

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами. Йому повідомили про підозру за статтею "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.