У Києві затримали адвоката — він вербував агентів для ГРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві затримали адвоката — він вербував агентів для ГРУ

СБУ
У Києві затримали адвоката — він вербував агентів для ГРУ
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Правоохоронці затримали у Києві адвоката, який працював на російську воєнну розвідку. Він не лише вербував агентів для російської спецслужби, а й захищав їх у судах.

Головні тези:

  • Затриманий адвокат у Києві працював на російську ГРУ та вербував агентів для спецслужби.
  • Він представляв інтереси викритих агентів окупантів у судових процесах, переслав інформацію та отримував грошові перекази через анонімні платіжні системи.
  • Адвокат був завербований у 2015 році при особистій зустрічі з представником ГРУ РФ.
  • Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за статтею “Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану”.
  • Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу для злочинця.

Що відомо про затриманого зрадника

Контррозвідка СБУ встановила, що затриманий адвокат займався пошуком нових агентів для ГРУ РФ. Окрім того, він представляв інтереси вже викритих поплічників окупантів у судових процесах.

В одному із випадків юрист спочатку допоміг рашистам знайти коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора захищав його у суді.

За даними слідства, адвокат був завербований у 2015 році під час особистої зустрічі з представником ГРУ РФ Віталієм Наумовим у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення адвокат:

  • активно шукав нових агентів для роботи на РФ;

  • передавав інформацію про співробітників СБУ, задіяних у розслідуваннях щодо зрадників;

  • продовжував захищати викритих агентів у судах.

За виконані завдання адвокат отримував грошові перекази через анонімні платіжні системи.

Яке покарання загрожує затриманому адвокату

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами. Йому повідомили про підозру за статтею "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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