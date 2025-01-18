СБУ повідомила про підозру проросійському ексведучому Максу Назарову

18 січня офіційно стало відомо, що Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne”, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Йдеться про Макса Назарова (Назара Діордіци).

СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова

Спецслужба звертає увагу на те, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютубі, де продовжив активно поширювати проросійські наративи.

Окрім того, блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в країні-агресорці.

Фото: ssu.gov.ua

Макс Назаров багато разів намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід — домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви. Поширити

Фото: ssu.gov.ua

Згідно з даними СБУ, обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Фото: facebook.com/andriy.kachor/

Яке покарання загрожує Максу Назарову

Що важливо розуміти, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Поширити

Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, наголошується, що вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.