СБУ повідомила про підозру проросійському ексведучому Максу Назарову

18 січня офіційно стало відомо, що Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne”, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Йдеться про Макса Назарова (Назара Діордіци).
Головні тези:
- СБУ зібрала доказову базу про антиукраїнську діяльність Макса Назарова.
- Ексведучий продовжував поширювати проросійські наративи на своєму Ютуб-каналі.
- Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова
Спецслужба звертає увагу на те, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютубі, де продовжив активно поширювати проросійські наративи.
Окрім того, блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в країні-агресорці.
Макс Назаров багато разів намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.
Згідно з даними СБУ, обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
Яке покарання загрожує Максу Назарову
Що важливо розуміти, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.
Окрім того, наголошується, що вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили слідчі СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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