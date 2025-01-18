СБУ повідомила про підозру проросійському ексведучому Максу Назарову
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ повідомила про підозру проросійському ексведучому Максу Назарову

СБУ
Макс Назаров

18 січня офіційно стало відомо, що Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne”, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Йдеться про Макса Назарова (Назара Діордіци).

Головні тези:

  • СБУ зібрала доказову базу про антиукраїнську діяльність Макса Назарова.
  • Ексведучий продовжував поширювати проросійські наративи на своєму Ютуб-каналі.
  • Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова

Спецслужба звертає увагу на те, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютубі, де продовжив активно поширювати проросійські наративи.

Окрім того, блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в країні-агресорці.

Фото: ssu.gov.ua

Макс Назаров багато разів намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід — домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви.

Фото: ssu.gov.ua

Згідно з даними СБУ, обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Фото: facebook.com/andriy.kachor/

Яке покарання загрожує Максу Назарову

Що важливо розуміти, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, наголошується, що вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили слідчі СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала 5 агентів Росії на Київщині та Тернопільщині — підпалювали авто ЗСУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року
СБУ
Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Планували підірвати підрозділ ЗСУ на Київщині. СБУ викрила мережу агентів РФ
СБУ
Планували підірвати підрозділ ЗСУ на Київщині. СБУ викрила мережу агентів РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?