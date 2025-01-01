Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року

Ми скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike. Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну, — повідомив Сирський.