Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року

СБУ
Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року

Воїни СБУ протягом останнього тижня вразили понад 170 одиниць техніки армії РФ. Завдяки цьому наступальні можливості ворога значно зменшуються.

Головні тези:

  • Бійці СБУ ударними дронами вразили 174 одиниці військового транспорту російських військ, зменшивши наступальні можливості ворога.
  • Українські захисники продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.
  • Загальні втрати армії РФ протягом останніх майже трьох років війни сягнули близько 785 тисяч військових.
  • Олександр Сирський зазначив, що росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну у 2024 році.
  • Українські військові продовжують ніщити агресора всіма можливими засобами, включаючи DeepStrike.

Українські захисники уразили понад сотню російської техніки

Як зазначається, за минулий тиждень бійці Центру спецоперацій "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян.

А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються, — йдеться у повідомленні.

Сирський підбив підсумки 2024 року на фронті

За словами головкома, він заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

Олександр Сирський звертає увагу на те, що поточний рік був складним для України, однак вона не здалася та вистояла.

Як відомо, ЗСУ продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.

Ми скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike. Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну, — повідомив Сирський.

Що важливо розуміти, загальні втрати армії РФ протягом останніх майже трьох років повномасштабної війни сягнули близько 785 тисяч військових.

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