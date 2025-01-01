Бійці СБУ вразили понад 170 одиниць техніки РФ за останній тиждень року

Воїни СБУ протягом останнього тижня вразили понад 170 одиниць техніки армії РФ. Завдяки цьому наступальні можливості ворога значно зменшуються.
Головні тези:
- Бійці СБУ ударними дронами вразили 174 одиниці військового транспорту російських військ, зменшивши наступальні можливості ворога.
- Українські захисники продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.
- Загальні втрати армії РФ протягом останніх майже трьох років війни сягнули близько 785 тисяч військових.
- Олександр Сирський зазначив, що росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну у 2024 році.
- Українські військові продовжують ніщити агресора всіма можливими засобами, включаючи DeepStrike.
Українські захисники уразили понад сотню російської техніки
Як зазначається, за минулий тиждень бійці Центру спецоперацій "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян.
Сирський підбив підсумки 2024 року на фронті
За словами головкома, він заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.
Олександр Сирський звертає увагу на те, що поточний рік був складним для України, однак вона не здалася та вистояла.
Як відомо, ЗСУ продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.
Що важливо розуміти, загальні втрати армії РФ протягом останніх майже трьох років повномасштабної війни сягнули близько 785 тисяч військових.
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