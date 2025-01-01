Бойцы СБУ поразили более 170 единиц техники РФ за последнюю неделю года
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы СБУ поразили более 170 единиц техники РФ за последнюю неделю года

СБУ
Бойцы СБУ поразили более 170 единиц техники РФ за последнюю неделю года
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Воины СБУ за последнюю неделю поразили более 170 единиц техники армии РФ. Благодаря этому наступательные возможности врага значительно уменьшаются.

Главные тезисы

  • Бойцы СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта российских войск, уменьшив наступательные возможности врага.
  • Украинские защитники продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.
  • Общие потери армии РФ за последние почти три года войны достигли около 785 тысяч военных.
  • Александр Сырский отметил, что россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину в 2024 году.
  • Украинские военные продолжают уничтожать агрессора всеми возможными средствами, включая DeepStrike.

Украинские защитники поразили более сотни российской техники

Как отмечается, за прошедшую неделю бойцы Центра спецопераций "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единиц военного транспорта россиян.

А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательные возможности врага существенно уменьшаются, говорится в сообщении.

Сырский подвел итоги 2024 года на фронте

По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.

Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.

Мы сокращаем военный и промышленный потенциал противника, в том числе и средствами DeepStrike. Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении окупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину, — сообщил Сырский.

Что важно понимать, общие потери армии РФ за последние почти три года полномасштабной войны достигли около 785 тысяч военных.

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