Планували підірвати підрозділ ЗСУ на Київщині. СБУ викрила мережу агентів РФ

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зірвала теракт, який планували організувати російські спецслужби у Київській області. Було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ.

Мережа агентів РФ планувала теракт на Київщині

За інформацією СБУ, російські агенти готували підрив вибухового пристрою на вході до будівлі, де розташовується один із підрозділів Сил оборони України.

Саморобний вибуховий пристрій (СВП) знаходився у тактичному рюкзаку. Його мав доставити на режимний об'єкт 16-річний агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Вибухівку планували дистанційно підірвати, як тільки юнак увійде до будівлі.

Агент, якого росіяни хотіли використати, не знав, що його самого планували ліквідувати. Він вважав, що пристрій активують після його виходу з будівлі.

Завдяки оперативним діям контррозвідки вдалося заздалегідь викрити плани ворога і запобігти теракту.

16-річний студент із Кіровоградської області отримав координати схрону з вибухівкою та формою.

19-річний учасник перевіз вибухівку і форму до схрону, звідки їх забрав студент.

Дві жительки Вінницької області отримали від росіян відеоінструкцію і зібрали вибуховий пристрій, який сховали у зазначеному місці.

Під час обшуку у однієї з жінок виявили 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення вибухівки.

Російські спецслужби прагнули дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити ілюзію конфлікту всередині Сил оборони, імітуючи теракт, нібито організований військовослужбовцем. Поширити

Яке покарання загрожує затриманим

Усім затриманим повідомлено про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.