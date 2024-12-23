Охороняв катівні РФ під час окупації Херсону. СБУ затримала зрадника

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.
Головні тези:
- Затриманий колаборант РФ був інспектором місцевого слідчого ізолятора в Херсоні.
- Під час окупації він працював в катівні, охороняючи утримуваних місцевих мешканців, переважно учасників руху опору.
- Затриманому оголошено підозру за державну зраду та колабораційну діяльність, йому загрожує довічне ув’язнення.
- Правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
- Очікуються подальші розслідування та можлива конфіскація майна у колаборанта.
Що відомо про затриманого колаборанта РФ
Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.
На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав загарбників і отримав посаду охоронця у катівні, облаштованій у будівлі захопленого СІЗО.
Його обов’язки включали:
охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;
залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.
Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.
Яке покарання загрожує затриманому зраднику
У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Йому вже оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану;
ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.
Колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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