Охороняв катівні РФ під час окупації Херсону. СБУ затримала зрадника
Категорія
Україна
Дата публікації

Охороняв катівні РФ під час окупації Херсону. СБУ затримала зрадника

СБУ
Охороняв катівні РФ під час окупації Херсону. СБУ затримала зрадника
Read in English

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.

Головні тези:

  • Затриманий колаборант РФ був інспектором місцевого слідчого ізолятора в Херсоні.
  • Під час окупації він працював в катівні, охороняючи утримуваних місцевих мешканців, переважно учасників руху опору.
  • Затриманому оголошено підозру за державну зраду та колабораційну діяльність, йому загрожує довічне ув’язнення.
  • Правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
  • Очікуються подальші розслідування та можлива конфіскація майна у колаборанта.

Що відомо про затриманого колаборанта РФ

Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав загарбників і отримав посаду охоронця у катівні, облаштованій у будівлі захопленого СІЗО.

Його обов’язки включали:

  • охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;

  • залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Яке покарання загрожує затриманому зраднику

У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Йому вже оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану;

  • ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.

Колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ викрила агента ФСБ РФ — він хотів здійснити диверсію на військовому аеродромі
СБУ
СБУ викрила агента ФСБ РФ — він хотів здійснити диверсію на військовому аеродромі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводила російські ракети. СБУ затримала у Чернігові агентку ГРУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала 5 агентів Росії на Київщині та Тернопільщині — підпалювали авто ЗСУ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?