Охороняв катівні РФ під час окупації Херсону. СБУ затримала зрадника

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.

Що відомо про затриманого колаборанта РФ

Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав загарбників і отримав посаду охоронця у катівні, облаштованій у будівлі захопленого СІЗО.

Його обов’язки включали:

охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;

залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Яке покарання загрожує затриманому зраднику

У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Йому вже оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану;

ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.