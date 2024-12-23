Охранял застенки РФ во время оккупации Херсона. СБУ задержала предателя

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.
Главные тезисы
- Задержанный коллаборант РФ являлся инспектором местного следственного изолятора в Херсоне.
- Во время оккупации он работал в застенке, охраняя удерживаемых местных жителей, преимущественно участников сопротивления.
- Задержанному объявлено подозрение за измену и коллаборационную деятельность, ему грозит пожизненное заключение.
- Правоохранители изъяли у предателя мобильный телефон с поличным.
- Ожидается дальнейшее расследование и возможная конфискация имущества у коллаборанта.
Что известно о задержанном коллаборанте РФ
Как отмечается, задержанный младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.
В начале полномасштабного вторжения РФ он поддержал захватчиков и получил должность охранника в застенке, обустроенном в здании захваченного СИЗО.
Его обязанности включали:
охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;
привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.
После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.
Какое наказание грозит задержанному предателю
У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным. Ему уже объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;
ч. 7 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность.
Коллаборант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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