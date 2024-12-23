Охранял застенки РФ во время оккупации Херсона. СБУ задержала предателя
Категория
Украина
Дата публикации

Охранял застенки РФ во время оккупации Херсона. СБУ задержала предателя

СБУ
Охранял застенки РФ во время оккупации Херсона. СБУ задержала предателя
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Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.

Главные тезисы

  • Задержанный коллаборант РФ являлся инспектором местного следственного изолятора в Херсоне.
  • Во время оккупации он работал в застенке, охраняя удерживаемых местных жителей, преимущественно участников сопротивления.
  • Задержанному объявлено подозрение за измену и коллаборационную деятельность, ему грозит пожизненное заключение.
  • Правоохранители изъяли у предателя мобильный телефон с поличным.
  • Ожидается дальнейшее расследование и возможная конфискация имущества у коллаборанта.

Что известно о задержанном коллаборанте РФ

Как отмечается, задержанный младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.

В начале полномасштабного вторжения РФ он поддержал захватчиков и получил должность охранника в застенке, обустроенном в здании захваченного СИЗО.

Его обязанности включали:

  • охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;

  • привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Какое наказание грозит задержанному предателю

У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным. Ему уже объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

  • ч. 7 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность.

Коллаборант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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