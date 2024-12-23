Охранял застенки РФ во время оккупации Херсона. СБУ задержала предателя

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.

Что известно о задержанном коллаборанте РФ

Как отмечается, задержанный младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.

В начале полномасштабного вторжения РФ он поддержал захватчиков и получил должность охранника в застенке, обустроенном в здании захваченного СИЗО.

Его обязанности включали:

охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;

привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Какое наказание грозит задержанному предателю

У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным. Ему уже объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 7 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность.