Планировали взорвать подразделение ВСУ в Киевской области. СБУ разоблачила сеть агентов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Планировали взорвать подразделение ВСУ в Киевской области. СБУ разоблачила сеть агентов РФ

СБУ
Планировали взорвать подразделение ВСУ в Киевской области. СБУ разоблачила сеть агентов РФ
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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала теракт, планируемый организовать российские спецслужбы в Киевской области. Были задержаны четыре участника агентурной сети РФ.

Главные тезисы

  • СБУ разоблачила планы российских агентов по теракту в Киевской области, нанести вред подразделению ВСУ.
  • С помощью оперативных действий контрразведки удалось предотвратить трагедию и задержать четырех участников агентурной сети РФ.
  • Планы российских спецслужб были направлены на создание иллюзии конфликта внутри сил обороны и дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статьям о государственной измене и незаконном обращении с оружием.
  • Все шпионы уведомлены о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сеть агентов РФ планировала теракт в Киевской области

По информации СБУ, российские агенты готовили подрыв взрывного устройства на входе в здание, где размещается одно из подразделений Сил обороны Украины.

Самодельное взрывное устройство (СИН) находилось в тактическом рюкзаке. Его должен был доставить на режимный объект 16-летний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Взрывчатку планировали дистанционно взорвать, как только юноша войдет в здание.

Агент, которого россияне хотели использовать, не знал, что его планировали ликвидировать. Он считал, что устройство активируют после выхода из здания.

Благодаря оперативным действиям контрразведки удалось заранее разоблачить планы врага и предотвратить теракт.

  • 16-летний студент из Кировоградской области получил координаты схрона со взрывчаткой и формой.

  • 19-летний участник перевез взрывчатку и форму в тайник, откуда их забрал студент.

  • Две жительницы Винницкой области получили от россиян видеоинструкцию и собрали взрывное устройство, которое спрятали в указанном месте.

Во время обыска у одной из женщин было обнаружено 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления взрывчатки.

Российские спецслужбы стремились дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать иллюзию конфликта внутри Сил обороны, имитируя теракт, якобы организованный военнослужащим.

Какое наказание грозит задержанным

Все задержанные сообщены о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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