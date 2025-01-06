Планировали взорвать подразделение ВСУ в Киевской области. СБУ разоблачила сеть агентов РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала теракт, планируемый организовать российские спецслужбы в Киевской области. Были задержаны четыре участника агентурной сети РФ.
Главные тезисы
- СБУ разоблачила планы российских агентов по теракту в Киевской области, нанести вред подразделению ВСУ.
- С помощью оперативных действий контрразведки удалось предотвратить трагедию и задержать четырех участников агентурной сети РФ.
- Планы российских спецслужб были направлены на создание иллюзии конфликта внутри сил обороны и дестабилизацию ситуации в Украине.
- Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статьям о государственной измене и незаконном обращении с оружием.
- Все шпионы уведомлены о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сеть агентов РФ планировала теракт в Киевской области
По информации СБУ, российские агенты готовили подрыв взрывного устройства на входе в здание, где размещается одно из подразделений Сил обороны Украины.
Самодельное взрывное устройство (СИН) находилось в тактическом рюкзаке. Его должен был доставить на режимный объект 16-летний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Взрывчатку планировали дистанционно взорвать, как только юноша войдет в здание.
Агент, которого россияне хотели использовать, не знал, что его планировали ликвидировать. Он считал, что устройство активируют после выхода из здания.
Благодаря оперативным действиям контрразведки удалось заранее разоблачить планы врага и предотвратить теракт.
16-летний студент из Кировоградской области получил координаты схрона со взрывчаткой и формой.
19-летний участник перевез взрывчатку и форму в тайник, откуда их забрал студент.
Две жительницы Винницкой области получили от россиян видеоинструкцию и собрали взрывное устройство, которое спрятали в указанном месте.
Во время обыска у одной из женщин было обнаружено 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления взрывчатки.
Какое наказание грозит задержанным
Все задержанные сообщены о подозрении по статьям:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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