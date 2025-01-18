СБУ сообщила о подозрении пророссийскому экс-ведущему Максу Назарову
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ сообщила о подозрении пророссийскому экс-ведущему Максу Назарову

СБУ
Назаров
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18 января официально стало известно, что Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. Речь идет о Максе Назарове (Назаре Диордице).

Главные тезисы

  • СБУ собрала доказательную базу об антиукраинской деятельности Макса Назарова.
  • Экс-ведущий продолжал распространять пророссийские нарративы на своем Ютуб-канале.
  • Подозреваемому грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ пришла с обысками к Максу Назарову

Спецслужба обращает внимание на то, что после начала полномасштабной войны Назаров создал свой канал на Ютубе, где продолжил активно распространять пророссийские нарративы.

Кроме того, блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас прячется в стране-агрессоре.

Фото: ssu.gov.ua

Макс Назаров неоднократно пытался оправдать вторжение РФ в Украину.

Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Согласно данным СБУ, оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

Фото: facebook.com/andriy.kachor/

Какое наказание грозит Максу Назарову

Что важно понимать, инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны блогеров.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, указано, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили следователи СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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