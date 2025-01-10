Проєктували газопереробний завод у Росії — СБУ затримала менеджерів українського холдингу

Служба безпеки України викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Російській Федерації обходити санкції на експорт енергоносіїв та будувати у Ростовській області завод із виробництва скрапленого газу.
Головні тези:
- Українські менеджери холдингу співпрацювали з Росією у проєктуванні газопереробного заводу в обхід санкцій.
- СБУ розкрила і задокументувала участь фігурантів у будівництві російського заводу з виробництва скрапленого газу.
- Більшу частину прибутків від тіньової торгівлі спрямовували на фінансування війни в Україні, зафіксовано за матеріалами справи.
- Затримані учасники можуть отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за підозру у пособництві державі-агресору.
СБУ затримала посіпак окупантів: допомагали будувати газопереробний завод у Ростові
За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу.
За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.
За результатами комплексних заходів у Київській області СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу.
Задокументовано, як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта і його технологічних потужностей.
Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово захопленій території Донецької області.
За матеріалами справи, він володіє п’ятьма компаніями у Шахтах Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій «Газпром» та «Лукойл».
Крім того, у Полтавській області затримали його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку загарбників.
Також заочно оголошена підозра співвласнику холдингу, який мешкає в РФ, і директорці мережі АЗС, яка проживає на тимчасово захопленій частині Донеччини.
Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Що відомо про затриманого колаборанта РФ
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.
Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.
Його обов’язки включали:
охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;
залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.
Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.
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