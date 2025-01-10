Проєктували газопереробний завод у Росії — СБУ затримала менеджерів українського холдингу

Служба безпеки України викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Російській Федерації обходити санкції на експорт енергоносіїв та будувати у Ростовській області завод із виробництва скрапленого газу.

СБУ затримала посіпак окупантів: допомагали будувати газопереробний завод у Ростові

За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту РФ» і приховано продавали у різних частинах світу.

За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

Затримання колаборанта

За результатами комплексних заходів у Київській області СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу.

Задокументовано, як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта і його технологічних потужностей.

Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово захопленій території Донецької області.

За матеріалами справи, він володіє п’ятьма компаніями у Шахтах Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій «Газпром» та «Лукойл».

Крім того, у Полтавській області затримали його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку загарбників.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, розробнику обладнання та інженеру-проектувальнику, а також підприємцю повідомили про підозру у пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Поширити

Також заочно оголошена підозра співвласнику холдингу, який мешкає в РФ, і директорці мережі АЗС, яка проживає на тимчасово захопленій частині Донеччини.

Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про затриманого колаборанта РФ

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.

Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав загарбників і отримав посаду охоронця у катівні, облаштованій у будівлі захопленого СІЗО. Поширити

Його обов’язки включали:

охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;

залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.