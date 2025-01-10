Проектировали газоперерабатывающий завод в России — СБУ задержала менеджеров украинского холдинга
Категория
Украина
Дата публикации

Проектировали газоперерабатывающий завод в России — СБУ задержала менеджеров украинского холдинга

СБУ
Колаборантка
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Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент украинского холдинга и их сообщников, которые помогали Российской Федерации обходить санкции на экспорт энергоносителей и строить в Ростовской области завод по производству сжиженного газа.

Главные тезисы

  • СБУ выявила участие украинских менеджеров в проектировании газоперерабатывающего завода в Ростовской области.
  • Задержанные фигуранты сотрудничали с Россией, обходя санкции и направляя доходы на финансирование войны в Украине.
  • Участники могут получить до 12 лет тюрьмы за подозрение в пособничестве государству-агрессору.
  • Также задокументированы действия разработчика оборудования и инженера-проектировщика холдинга, участвовавших в строительстве завода в России.

СБУ задержала приспешников РФ: помогали строить газоперерабатывающий завод в Ростове

По материалам дела, в течение 2023-2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа.

По имеющимся данным, большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.

Задержание колаборанта

По результатам комплексных мероприятий в Киевской области СБУ задержала разработчика оборудования и инженера-проектировщика холдинга, участвовавших в строительстве российского завода.

Задокументировано, как оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию производственного объекта и его технологические мощности.

Чиновники переправляли готовые разработки российским заказчикам через совладельца украинского холдинга, находящегося на временно захваченной территории Донецкой области.

По материалам дела, он владеет пятью компаниями в Шахтах Ростовской области РФ, поставляющими оборудование на АЗС подсанкционных корпораций «Газпром» и «ЛУКойл».

Кроме того, в Полтавской области задержан его сообщник, имеющий собственную сеть автозаправочных станций на временно захваченной части территории на востоке Украины и заправляющий военную технику захватчиков.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, разработчику оборудования и инженеру-проектировщику, а также предпринимателю сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также заочно объявлено подозрение проживающему в РФ совладельцу холдинга и директору сети АЗС, проживающей на временно захваченной части Донбасса.

Троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о задержанном колаборанте РФ

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.

Как отмечается, задержанный — младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.

В начале полномасштабного вторжения РФ он поддержал захватчиков и получил должность охранника в застенке, обустроенном в здании захваченного СИЗО.

Его обязанности включали:

  • охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;

  • привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

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