В Киеве задержан адвокат — он вербовал агентов для ГРУ

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, работавшего на российскую военную разведку. Он не только вербовал агентов для российской спецслужбы, но и защищал их в судах.
Главные тезисы
- Задержанный адвокат в Киеве работал на российскую ГРУ и вербовал агентов для спецслужбы.
- Он представлял интересы разоблаченных агентов окупантов в судебных процессах, переслал информацию и получал денежные переводы через анонимные платежные системы.
- Адвокат был завербован в 2015 году при личной встрече с представителем ГРУ РФ.
- Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения".
- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.
Что известно о задержанном предателе
Контрразведка СБУ установила, что задержанный адвокат занимался поиском новых агентов для ГРУ РФ. Кроме того, он представлял интересы уже разоблаченных приспешников окупантов в судебных процессах.
По данным следствия, адвокат был завербован в 2015 году во время личной встречи с представителем ГРУ РФ Виталием Наумовым в России.
После начала полномасштабного вторжения адвокат:
активно искал новых агентов для работы в РФ;
передавал информацию о сотрудниках СБУ, задействованных в расследованиях в отношении предателей;
продолжал защищать разоблаченных агентов в судах.
За выполненные задания адвокат получал денежные переводы через анонимные платежные системы.
Какое наказание грозит задержанному адвокату
Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства в Киеве.
Во время обысков у него изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с врагом и другими агентами. Ему сообщили о подозрении по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения".
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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