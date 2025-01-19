В Киеве задержан адвокат — он вербовал агентов для ГРУ

Правоохранители задержали в Киеве адвоката, работавшего на российскую военную разведку. Он не только вербовал агентов для российской спецслужбы, но и защищал их в судах.

Что известно о задержанном предателе

Контрразведка СБУ установила, что задержанный адвокат занимался поиском новых агентов для ГРУ РФ. Кроме того, он представлял интересы уже разоблаченных приспешников окупантов в судебных процессах.

В одном из случаев юрист сначала помог рашистам найти корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания осведомителя защищал его в суде. Поделиться

По данным следствия, адвокат был завербован в 2015 году во время личной встречи с представителем ГРУ РФ Виталием Наумовым в России.

После начала полномасштабного вторжения адвокат:

активно искал новых агентов для работы в РФ;

передавал информацию о сотрудниках СБУ, задействованных в расследованиях в отношении предателей;

продолжал защищать разоблаченных агентов в судах.

За выполненные задания адвокат получал денежные переводы через анонимные платежные системы.

Какое наказание грозит задержанному адвокату

Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с врагом и другими агентами. Ему сообщили о подозрении по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения".

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.