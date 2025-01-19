В Киеве задержан адвокат — он вербовал агентов для ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве задержан адвокат — он вербовал агентов для ГРУ

СБУ
В Киеве задержан адвокат — он вербовал агентов для ГРУ
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Правоохранители задержали в Киеве адвоката, работавшего на российскую военную разведку. Он не только вербовал агентов для российской спецслужбы, но и защищал их в судах.

Главные тезисы

  • Задержанный адвокат в Киеве работал на российскую ГРУ и вербовал агентов для спецслужбы.
  • Он представлял интересы разоблаченных агентов окупантов в судебных процессах, переслал информацию и получал денежные переводы через анонимные платежные системы.
  • Адвокат был завербован в 2015 году при личной встрече с представителем ГРУ РФ.
  • Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения".
  • В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.

Что известно о задержанном предателе

Контрразведка СБУ установила, что задержанный адвокат занимался поиском новых агентов для ГРУ РФ. Кроме того, он представлял интересы уже разоблаченных приспешников окупантов в судебных процессах.

В одном из случаев юрист сначала помог рашистам найти корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания осведомителя защищал его в суде.

По данным следствия, адвокат был завербован в 2015 году во время личной встречи с представителем ГРУ РФ Виталием Наумовым в России.

После начала полномасштабного вторжения адвокат:

  • активно искал новых агентов для работы в РФ;

  • передавал информацию о сотрудниках СБУ, задействованных в расследованиях в отношении предателей;

  • продолжал защищать разоблаченных агентов в судах.

За выполненные задания адвокат получал денежные переводы через анонимные платежные системы.

Какое наказание грозит задержанному адвокату

Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с врагом и другими агентами. Ему сообщили о подозрении по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения".

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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